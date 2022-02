Laura Escanes tendrá que pasar por el quirófano: "Si lo pienso, me rayo"

Laura Escanes ha confirmado que tendrá que pasar por el quirófano. Después de haber despertado las dudas de sus seguidores tras publicar una fotografía en la sala de espera del médico, la influencer les ha informado de que deberá pasar por la sala de operaciones muy pronto para solventar un problema físico al que ha evitado poner nombre.

"Os cuento rápido, porque ayer dije que iba al médico y no dije nada más ya porque desaparecí y ya me quedé yo pensando. No estoy preocupada porque todo está bien y no es nada grave, pero bueno, me confirman lo que ya sospechaba y es que seguramente, en algún momento, me tendría que operar", ha dicho, sin dar más detalles, a través de su perfil de Instagram.

"A finales de mes, si todo va bien, me operaré. Es una intervención rápida, no tiene nada de grave, tampoco me voy a poner a contar detalles por aquí, pero todo está bien, es un rollo. Si pienso que me tengo que operar pues obviamente me agobia, me rayo, pero bueno, es lo que hay y ya está", acepta la mujer de Risto Mejide.

Eso sí, asegura que esta intervención no le trastoca planes de trabajo. "Lo bueno es que lo puedo hacer justo antes de unos compromisos de trabajo que aún no lo puedo contar". Además, indica que "la recuperación va a ser relativamente rápida". "Voy a estar a tope".