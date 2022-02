Cuidar la salud de los perros también es importante, pues, al igual que los humanos, una mala salud dental puede repercutir, ya no solo en caries, también en otros problemas más graves de salud general, como falta de piezas, infecciones, problemas digestivos, hepáticos, cardiacos o renales. Para que esto no ocurra, una buena higiene es esencial. Para hacerla más fácil, además de cepillar los dientes de nuestro perro -si es a diario, mejor- podemos completar la higiene con snacks dentales, productos diseñados específicamente ayudar a prevenir los problemas dentales en los perros, como nos cuenta Mikki Koot, nutricionista y veterinaria de Edgard & Cooper.

Tres de cada cuatro perros tienen problemas dentales

A pesar de la importancia de la salud bucodental en la salud de los perros, en general, no se pone demasiada atención en ella, lo que provoca que el 75% de los perros tengan algún problema dental. Esto es consecuencia de que muchas personas piensen, erróneamente, que los perros no necesitan lavarse los dientes, “el cuidado dental diario es de vital importancia. Al igual que nosotros, los perros necesitan un cuidado dental diario para una efectividad total”, aconseja Mikki Koot. Y es que, el mecanismo por el que se daña su dentadura, es exactamente el mismo que el que daña la nuestra, “todo empieza con la placa. Después de comer, la placa comienza a formarse en los dientes del perro. La placa está formada principalmente por bacterias, alimentos y líquidos, y se adhiere a la superficie de los dientes. Estas bacterias producen ácidos que atacan el esmalte de los dientes y pueden dañar las encías del perro. Con el tiempo, la placa se endurece y, en ese momento, se mineraliza y se convierte en sarro (aspecto marrón)”, cuenta. Por eso, “sin ningún tipo de cuidado, esto puede ocasionar problemas dentales incluyendo enfermedad periodontal o gingivitis. Y si esto no se trata, puede conllevar a la pérdida de los dientes o, peor aún, la infección puede extenderse a otras partes del cuerpo, como los riñones, pulmones, válvulas cardíacas, hígado o articulaciones”.

Para que esto no ocurra, debemos lavar los dientes de nuestro perro con asiduidad, “una opción sería comenzar el día con una rutina matutina: mientras tú te lavas los dientes, tu perro podría estar limpiando los suyos. Además, una rutina diaria así es el mejor modo de crear un vínculo con tu perro”.

Los sticks o ‘snacks’ dentales, un buen complemento

Los sticks dentales diseñados para perros no resuelven los problemas dentales, pero sí ayudan a prevenirlos. “Cuando tu perro mastica el stick dental, activa la saliva de su boca, la cual contiene unas enzimas que ayudan a limpiar las bacterias, evitando que la placa se convierta en sarro”. Dar sticks dentales a los perros después de comer, por tanto, ayuda a prevenir problemas dentales, pero es un complemento, en ningún caso sustituiría al cepillado.

Para que sean un buen complemento, hay que dárselo una vez al día, después de alguna comida, “nosotros recomendamos hacerlo después del desayuno. Si tu perro no tiene mucho apetito al acabar su comida, dale un poco de tiempo entre el desayuno y esta rutina matutina. Pero hay que dejar claro que el stick dental no es como una golosina, que se puede dar varias veces al día, con una sola vez es suficiente”, aconseja Mikki Koot.

Elige el stick adecuado

Ni todos los sticks son iguales ni todos los perros necesitan el mismo, pues dependerá, sobre todo, del tamaño del animal. Sobre tenemos que asegurarnos de que el snack dure lo suficiente, pues si se lo termina en 10 segundos, no habrá cumplido su función, “para que elimine la placa y que esta no se convierta en sarro tiene que durarle, por lo que un stick con mayor duración es más efectivo, bocas más sanas”. Lo normal, es que los perros pequeños necesiten sticks más pequeños, y que los más grandes los necesiten más grandes, “recomendamos un stick pequeño para perros de 0-10 kg, uno mediano para perros de entre 10 y 25 kg y uno grande para perros de más de 25 kg. Sin embargo, el tamaño del stick dental también dependerá de los hábitos de masticación de tu perro. Si crees que tu perro no mastica lo suficiente con el stick que le das, prueba con uno más grande, sean cual sea su tamaño” recomienda.

Los sticks tampoco están indicados para todos los perros, pues hay que evitarlos en “cachorros que todavía tienen sus dientes de leche o en perros mayores que han perdido todos o gran parte de sus dientes”.

También es importante elegir sticks ligeros, pues queremos que tenga una buena higiene dental, pero sin descuidar su peso, “por eso muchos de ellos, como los de Doggy Dental, están elaborados con ingredientes vegetales sin cereales y son bajos en calorías”.

Además de comprobar que sean duraderos y ligeros, Mikki Koot recomienda que no contengan comida en sí, “no tiene sentido consumir estos productos que contengan carne, ya que lo que buscamos es una limpieza dental, no alimentarles con este producto”.

No la higiene ni los sticks son infalibles por eso, para asegurarnos de mantener sana la boca de nuestro perro deberemos acudir al veterinario con regularidad para que le haga también un chequeo dental y acudir, además, ante cualquier signo de problema que pueda alertarnos sobre un problema de salud dental, como “el mal aliento -la formación de sarro causa inflamación de las encías y mal aliento-, pérdida de apetito, falta de energía o, incluso, alguna molestia evidente al comer, todos ellos signos de un problema dental”.