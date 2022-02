La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, recibe a 20minutos en la Cámara Baja, que en pocas horas será escenario de una de las votaciones más importantes de la legislatura, la de la reforma laboral, a la que los 'populares' se oponen. La subida del paro en enero, la gestión de los fondos europeos y las próximas elecciones en Castilla y León son otros de los temas que la dirigente del PP aborda en esta entrevista.

¿Cómo valora los datos del paro de enero?

España lidera el paro en Europa, hay más de tres millones y medio de españoles en paro o siguen en ERTE, hay autónomos con cese de actividad… No se entiende el triunfalismo del Gobierno, que oculta unas políticas económicas que no avanzan en la línea que se necesita para un mayor crecimiento del empleo y de la economía.

¿Se han planteado la abstención en la reforma laboral o siempre han tenido claro su ‘no’?

Hemos tenido claro que solo se buscaba derogar una parte de la reforma del PP y, por tanto, no podía contar con nuestro respaldo. Los españoles necesitamos un mercado laboral mucho más flexible y moderno. Cuando se va en dirección contraria, el PP no puede estar ahí con el argumento de que es lo menos malo.

¿Qué líneas rojas ha traspasado el texto pactado con sindicatos y CEOE?

Primero, es un contrasentido que el Gobierno se felicite por datos de empleo logrados con la legislación que se quiere derogar. Lo importante para nosotros es seguir avanzando en flexibilidad. No compartimos tampoco que se recupere la ultraactividad de los convenios. Es una oportunidad perdida para, apoyándonos en los fondos europeos, hacer un mercado laboral mucho más dinámico y moderno.

En el haber de su reforma laboral, el PP se apunta la creación de empleo, pero en el debe están las altas tasas de paro juvenil y femenino. ¿Qué proponen para superarlo?

Más formación y más flexibilidad para que lleguen antes al mercado laboral las mujeres y los jóvenes. Cambiar el nombre de un contrato para llamarlo fijo discontinuo en lugar de temporal no soluciona los problemas, es maquillar las cifras y va a ser perjudicial para sectores que necesitan la temporalidad por su propia dinámica. Entender que todo empleo temporal es precario esconde una gran trampa.

¿Les ha decepcionado la postura del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi?

Somos respetuosos con las decisiones que haya podido adoptar la patronal. Pero el pacto no puede suplir al marco legislativo ni a los partidos políticos. Cada uno tenemos nuestro papel y debemos respetarlo. Desde el Gobierno se quiere sustituir el papel que tiene que representar el Parlamento a través de los acuerdos del diálogo social. El PP pone siempre pie en pared a los intentos de Sánchez de suplantar al Poder Legislativo.

¿Cómo queda la relación del PP con la CEOE después de estas diferencias?

Exactamente igual. Las relaciones se tienen que basar en el respeto y en saber cuál es el papel de cada uno. En los últimos días, se ha podido ver, además, la relación cordial que mantiene Pablo Casado con Antonio Garamendi. Cada uno entendiendo cuál es su papel. La responsabilidad del Partido Popular es decir a los españoles: hay una alternativa, no nos conformamos con lo menos malo porque queremos lo mejor para España, y eso pasa por una reforma laboral diferente.

¿Les preocupa la foto que se puede dar hoy, con Cs apoyando la reforma y el bloque independentista votando que no, como ustedes?

Nosotros tomamos la decisión desde la responsabilidad porque creemos que es la opción buena para España y porque somos la alternativa de Gobierno. Apoyar esta reforma sería decirles a los españoles que renunciamos a tener un marco laboral mejor que el que nos plantean, que da pasos atrás y no va en la dirección correcta.

Una encuesta publicada recientemente por 20minutos refleja que la mayoría de españoles cree que los fondos europeos no van a llegar a la economía real. ¿Qué tendría que hacer el Gobierno?

Primero, no tendría que haber rechazado la propuesta que Pablo Casado trasladó a Pedro Sánchez: que hubiera una autoridad independiente que estableciera las prioridades y que garantizara la gestión de los fondos con transparencia, control y objetividad en el reparto. Se trataba de generar confianza y eficacia, pero se ha creado un cuello de botella que impide que los fondos lleguen a la economía real. Y que lo que llega se hace de manera electoral y subjetiva, es decir, a dedo. Se obstaculiza constantemente el control de esos fondos y la sensación de los españoles de que no llegan, y que es real.

El Gobierno les acusa de ser desleales con España en Europa...

Esta es la pataleta, el ataque del Gobierno cuando el PP denuncia las irregularidades que les pillamos. Lo que hacemos es defender a España. Atacar a España es llevar a cabo un reparto subjetivo y a dedo a los amigos y única y exclusivamente favoreciendo a las Administraciones públicas de tu color político. La gran perjudicada es la sociedad española, que pierde la gran oportunidad que representan esos 140.000 millones de euros. De los más de 25.000 millones que dijeron que se iban a ejecutar en 2021, han llegado a la empresa, según los últimos datos públicos, 104 millones. Y esto ralentiza la recuperación.

¿Cree que el desfase entre las previsiones y la realidad económica va a marcar el ciclo electoral que se abre?

Cuando se fijó hace ya más de un año esa quimera de la recuperación económica de un 9,8% para el año 2021, se establecía que un 2,6% sería el impacto directo de la ejecución de los fondos europeos y la no ejecución y su gestión partidista ha lastrado la recuperación. Somos nuevamente los últimos de la clase en Europa cuando se habla de la recuperación de nuestro PIB en relación a la prepandemia, por unas políticas económicas inadecuadas. Por eso va a ser determinante, porque la sociedad española promoverá un cambio de ciclo político para no perder el tren de la economía en Europa. No tenemos por qué ser el vagón de cola.

En Castilla y León, las encuestas empezaron muy favorables al PP, pero en los últimos días les abocan a gobernar con un Vox en alza. ¿Les preocupa este escenario?

No. Estamos convencidos de que los ciudadanos van a respaldar la buena gestión de Alfonso Fernández Mañueco y le van a dar la mayoría suficiente para que pueda gobernar en solitario, pensando y promoviendo que el único objetivo de un Gobierno sea el interés general.