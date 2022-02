Parece que no hay vuelta atrás. Cuatro meses después de darse el 'sí quiero', Anabel Pantoja y Omar Sánchez dieron por finalizada su relación. Tanto es así que este miércoles la sevillana ha iniciado la mudanza para dejar la casa conyugal.

Sálvame ha presenciado cómo varias personas han sacado a lo largo de la jornada todas las pertenencias que la empresaria tenía en la vivienda de Pozo Izquierdo.

Según ha informado el programa, dos vehículos han transportado los objetos personales de la tertuliana a su nuevo domicilio. Entre dichas pertenencias había un colchón, un cabecero, muebles, plantas e incluso una bicicleta.

Anabel Pantoja abandona la casa que compartía con Omar Sánchez. MEDIASET

La sobrina de Isabel Pantoja desmintió este martes en el plató de Sálvame que su ruptura se debiera a una infidelidad. "Tengo la conciencia tranquilísima", declaró, asegurando que no estaba en su puesto de trabajo para hablar de "terceras personas".

"Mi vida es mía, mi separación es mía. He contado lo que me ha sucedido y si me he desenamorado, no soy ni la primera ni la última persona en España", subrayó, visiblemente molesta y abrumada por el revuelo que ha generado su situación sentimental.