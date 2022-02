Cvirus.- La Comunitat registra un rècord de la sisena onada amb 51 morts, però els contagis baixen a 17.677

La Comunitat Valenciana ha registrat aquest dimecres el rècord de morts per coronavirus en la sisena onada amb 51 decessos. No obstant açò, els contagis continuen baixant, 17.677, així com la pressió hospitalària, amb 55 ingressats menys i huit llits UCI ocupats menys que ahir, segons la Conselleria de Sanitat.