L'Ajuntament de Riba-roja intervé per a frenar el desnonament de deu famílies

Aquesta és una de quatre finques immerses en un procés judicial per impagament del propietari de l'immoble, segons ha informat el consistori en un comunicat. Raga ha acudit al lloc al matí amb les regidores de Polítiques Inclusives, Lola Verdeguer i d'Urbanisme, Teresa Pozuelo, així com amb les tècniques municipals que han intervingut en el procés judicial.

El consistori ja va mitjançar recentment amb la Sareb i la Generalitat en la paralització del desnonament d'una altra finca situada al mateix carrer. Els veïns d'aquesta finca van ser avisats de l'expulsió el passat 16 de novembre.

Des d'eixe moment, l'Ajuntament de Riba-roja de Túria, amb la Conselleria d'Habitatge, van oferir el seu suport i van realitzar gestions de negociació. Finalment el jutjat de Primera Instància número 3 de Llíria va donar la raó a les 20 famílies de Riba-roja que resideixen en règim de lloguer.

La intervenció s'emmarca dins del servici de mediació i assessorament impulsat per l'Ajuntament de Riba-roja, amb l'objectiu d'evitar situacions de risc que puguen derivar en la pèrdua de l'habitatge dels col·lectius més vulnerables de la localitat.

Durant la trobada, l'alcalde ha posat a la disposició dels veïns els recursos municipals disponibles per a aconseguir una solució satisfactòria.

"És necessari donar una eixida digna per a les persones que es troben amb problemes i garantir el dret a l'habitatge. Ens alegrem que el jutjat haja paralitzat el desnonament d'aquestes famílies, la majoria en risc de vulnerabilitat, i puguen seguir vivint amb tranquil·litat", ha remarcat Raga.

PARC PÚBLIC D'HABITATGE

L'alcalde ha informat als veïns i veïnes del nou parc d'habitatge públic en Riba-roja. Així, el consistori ha posat a la disposició de la Generalitat Valenciana sòl públic al costat del CEIP Camp de Túria, per a la construcció de 20 habitatges destinats a lloguer assequible per a joves o persones en situació de vulnerabilitat.

Paral·lelament està treballant amb la Sareb en la compra i posterior rehabilitació d'altres cinc habitatges en el municipi.

Aquesta acció serà possible gràcies a la línia pressupostària de deu milions d'euros que la Generalitat ha destinat per a l'adquisició de vivendes per part dels ajuntaments per a ús social (Pla ADHA) o la cessió de l'usdefruit de l'habitatge en el marc del Pla Estatal d'Habitatge 2022-2025, segons assenyala el consistori.

També l'Ajuntament ha engegat recentment l'Oficina Municipal de l'Habitatge que ofereix assessorament i acompanyament integral en la cerca de recursos habitacionales en el municipi, informació jurídica i mediació amb la conselleria d'Habitatge així com la tramitació de subvencions i ajudes.