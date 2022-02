Cvirus.- El brot de la residència d'Altabix, a Elx, suma 7 morts

Igualment, l'entitat ha exposat que continuen els problemes de personal "perquè en el torn de vesprada no hi ha suficients auxiliars per a donar berenars, hidratacions, sopars, higienes, canvis de bolquer i per a gitar-los". A més, detalla que al matí està el reforç de la Conselleria de Sanitat, però "a la vesprada es queden sense eixe personal extra per a atendre als residents".

"Respecte d'infermeria, seguim amb el dèficit que arrossega aquest centre des de l'estiu. Segueix havent-hi torns sense infermera i açò és especialment greu. En aquelles franges que no hi ha mèdic ni infermer, administra la medicació una auxiliar i manquen de protocols davant caigudes que puguen provocar una hemorràgia o altres esdeveniments greus que en persones d'aquestes edats poden sorgir", alerta la coordinadora.

De la mateixa manera, exposa que als residents aïllats "no se'ls està realitzant cap acompanyament a nivell psicològic i açò està suposant un major greuge a la seua situació, ja de per se, molt dura".

"Ja són molts els anys en els quals els familiars i el Síndic estem alertant sobre la falta de dignitat que pateixen aquests majors, i demanant en conseqüència la resolució del contracte amb l'actual empresa concessionària", resol el comunicat.

La conselleria va manar a mitjan mes de gener a un metge, dos infermeres i dos auxiliars com a personal "de suport" per a cobrir les baixes del personal a causa del brot però va subratllar que el centre no està intervingut.