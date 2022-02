Sindicatura adverteix que només un terç dels ajuntaments valencians tenen plans de mobilitat sostenible

Aquest informe, entre 2015 i 2019, analitza amb criteris d'economia, eficiència i eficàcia la implantació de polítiques públiques en mobilitat urbana sostenible per part de la Generalitat i de les capitals de província (Alacant, Castelló de la Plana i València), així com l'evolució de la intermodalitat del transport públic en les tres àrees metropolitanes.

Entre les conclusions, Sindicatura reconeix que l'estratègia del govern autonòmic és coherent amb el marc establit per la Unió Europea, tot i que té pendent complir aspectes de la Llei de Mobilitat com articular mecanismes de coordinació entre les administracions.

Segons les seues xifres, en 2015, solament deu dels 65 municipis obligats (15,4%) havien aprovat el seu pla de mobilitat urbana sostenible. Posteriorment ho han fet altres 14 més, d'acord al balanç actualitzat a la fi de 2020.

L'autoria també arreplega que la Generalitat ha formulat els plans de mobilitat metropolitana d'Alacant-Elx, Castelló de la Plana i València, actualment en fase de tramitació. Per a quan s'aproven, proposa establir mecanismes de coordinació amb els ajuntaments que garantisquen l'obtenció i gestió de les dades.

A nivell local, reconeix que els PMUS dels tres ajuntaments contemplen estratègies i mesures "coherents", si bé alguns requeriments no estan suficientment establits i açò suposa "importants inconvenients" per a la gestió eficient i eficaç de la mobilitat.

De fet, segons l'òrgan fiscalitzador, aquests plans no defineixen objectius concrets i el 67,3% dels indicadors establits no poden calcular-se per no disposar de la informació necessària. Els tres ajuntaments han abordat un 61,5% de les propostes previstes en les seues PMUS i han executat un 40,6% i parcialment un 20,8%, encara que els percentatges varien significativament d'un ajuntament a un altre, mentre no s'han realitzat el 38,5%.

Una altra dels advertiments és que durant el període 2015-2019 s'ha registrat un nivell molt baix (7,7%) de certificació de despeses subvencionables amb fons europeus FEDER.

SOTA NIVELL DE TRANSBORDS

D'altra banda, Sindicatura adverteix que la intermodalitat del transport públic a la Comunitat és molt poc significativa, amb una escassa demanda de viatgers que realitze transbords de transport públic, encara que reconeix que els plans metropolitans contemplen mesures dirigides a l'augment d'oferta de transport públic.

L'auditoria afig sobre aquest tema que el passat 31 de gener van entrar en funcionament els nous títols de transport SUMA, que integren per primera vegada, en una sola targeta i amb el mateix preu, el transport públic de l'àrea metropolitana de València de Metrovalencia, Metrobus, EMT i Renfe-Rodalies. Al seu juí, fan més senzill i còmode l'ús del transport i suposaran una rebaixa important de tarifes, la qual cosa veu com una aposta significativa pel transport públic metropolità, per la descarbonització, per descongestionar les ciutats i per cuidar el medi ambient.

RECOMANACIONS

Entre les recomanacions, Sindicatura insta la Generalitat a aprovar els plans metropolitans en coordinació amb els ajuntaments implicats, així com que els consistoris aposten per un transport menys contaminant i un major control d'accés urbà i seguretat vial.

També reclama que tant la Generalitat com el Govern condicionen la concessió de subvencions de transport a l'existència d'un PMUS, així com fomentar que la gestió d'ajudes europeus es realitze per personal amb adequada formació.

En clau municipal, demana millorar el contingut dels PMUS en la definició d'objectius realistes i intensificar mesures que permeten reduir la mobilitat no sostenible. Entre elles apunta al teletreball, a un model de ciutat de proximitat i a millorar l'ús de bicicletes dins del transport públic.