Convocada una nova jornada de vaga en la Banda Municipal de València

En aquesta vaga, els integrants de la formació es concentraran a les portes del Palau de les Arts, on interpretaran marxes fúnebres i processionals.

Es tracta de la segona convocatòria de vaga de la Banda Municipal durant l'any 2022. Ja el passat 19 de gener l'agrupació musical va viure la primera parada en les seues 119 anys d'història, que va motivar la suspensió del concert previst en el Palau de les Arts, recorden les organitzacions sindicals en un comunicat.

En aquesta ocasió, el recital anunciat s'emmarca en els actes previstos durant la setmana de la gala dels Premis Goya, que se celebra a València el 12 de febrer.

Els cinc sindicats de l'Ajuntament (STAS-Intersindical, CCOO, UGT, CSIF i SPPLB) reiteren el seu suport a la lluita de la Banda Municipal de València i anuncien que les mobilitzacions "no pararan fins que la corporació retire la proposta, que resulta lesiva per als interessos laborals de la plantilla de professors i professores, especialment per al personal interí".

Els sindicats esperen "un ampli seguiment de la convocatòria de vaga". Prèviament, el dilluns 7 de febrer a les 12.30 hores, la Banda tornarà a concentrar-se una setmana més davant les portes de l'Ajuntament per a interpretar marxes fúnebres i processionals.