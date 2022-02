El PP demana un augment del pressupost per a les mascletaes a la plaça de l'Ajuntament de València

Així, ha reclamat al primer edil que "es faça un esforç" i "es done suport d'una manera ferma al sector pirotècnic valencià, que ha estat dos anys sense amb prou faenes activitat per la Covid-19".

D'aquesta manera ho ha exposat, en un comunicat, l'edil 'popular' Santiago Ballester. El regidor ha demanat al responsable de Policia Local, Aaron Cano, i al titular de Cultura Festiva i president de la Junta Central Fallera (JCF), Carlos Galiana, que es posen d'acord "per a no improvisar" i poder celebrar "els actes fallers amb normalitat i seguretat, especialment les mascletaes de la plaça de l'Ajuntament".

Ballester ha considerat que a les mascletaes "no s'ha de renunciar si es realitza una bona planificació" i ha instat a "oferir seguretat al sector pirotècnics". Ha manifestat que la tornada de les mascletaes enfront del consistori ha de ser alguna cosa "prioritari per a recuperar la normalitat".

El representant del PP ha assenyalat que "ara mateix es 8.000 euros per mascletà, uns diners que està molt lluny de cobrir el cost real del tret, per la qual cosa ha indicat que "és moment d'apostar i augmentar la partida de pólvora per a defensar al sector".

Santiago Ballester ha comentat que "Cultura Festiva tenia per a 2021 un pressupost de més de 8,7 milions euros i al setembre solament s'havien executat 3,6 milions d'euros". "No arriba ni a la meitat el gastat a l'espera de la liquidació del pressupost, per la qual cosa tots els anys li sobra diners de la seua partida. No té excusa per a no augmentar el pressupost", ha ressaltat l'edil.