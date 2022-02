Ribó reitera la idea d'unes Falles de "màxima normalitat" amb respecte a les normes que dicte Sanitat

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera durant la seua visita a les obres del Mercat d'Algirós, preguntat per aquestes celebracions i per com les afronta l'Ajuntament de València. El primer edil ha insistit a contemplar-les amb "normalitat" i "optimisme".

"Volem que siguen unes Falles de tornada a la normalitat", ha exposat. El responsable municipal ha comentat que hi ha indicadors que assenyalen que la situació de la pandèmia de la Covid-19 "està millorant" i ha fet referència a les anàlisis d'aigües residuals i a la incidència del virus entre els treballadors del consistori de la capital valenciana.

"Som 1.500, és un bon indicador. I l'indicador està baixant d'una manera molt ràpida", ha exposat en relació al nombre de contagis entre els empleats d'aquesta administració local.

Després d'açò, ha apuntat que "també està baixant l'indicador general" sobre la pandèmia i ha assegurat que es treballa pensant que "les Falles es donaran en condicions de màxima normalitat".

No obstant açò, l'alcalde de València ha precisat que com diu "sempre" s'han d'afrontar "respectant escrupolosament les normes que ens done la Conselleria de Sanitat".

"Pense que en aquests moments estem en un moment d'optimisme. Les Falles de setembre van ser la primera gran festa que crec que es va fer a Espanya i les Falles de 2022 volem que siguen unes Falles de tornada a la normalitat", ha conclòs.