Memòria, música, projeccions i gastronomia fan boca als Premis Goya "de València i de la recuperació"

L'agenda d'actes s'ha donat a conéixer aquest dimecres en un acte en el qual han participat el president de la Generalitat, Ximo Puig; l'alcalde de València i la vicealcaldesa, Joan Ribó i Sandra Gómez; el president de la Diputació, Toni Gaspar; i el president de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya, Mariano Barroso. També han assistit premiats valencians, professionals vinculats al sector i membres de la família de Mariano Benlliure, l'autor del bust de Goya utilitzat per al guardó.

La primera de les cites que anticipen la cerimònia -que es desenvoluparà en el Palau de les Arts- s'ha inaugurat hui mateix. Es tracta de la mostra 'De València a los Goya', que exhibeix en la Plaça de l'Ajuntament fotografies de gran format de valencians i valencianes premiades amb un Goya.

A més, en els pròxims dies s'instal·laran en diversos barris de la ciutat reproduccions a gran escala dels 'cabuts' elaborats per artistes fallers. En eixos mateix enclavaments, el dia 12, bandes de música interpretaran partitures de pel·lícules de Berlanga. En el programa d'actes estava previst un recital a càrrec de la Banda Municipal de València, la celebració de la qual està en l'aire a causa que els sindicats de la formació han convocat una jornada de vaga dins de les protestes que estan duent a terme pel seu trasllat al Palau de la Música.

El dia 11 de febrer es projectarà sobre la façana de la casa consistorial un video mapping en tribut als nominats, amb especial protagonisme als valencians i al Goya d'Honor, José Sacristán.El punt de sabor el posa una iniciativa gastronòmica en la qual 40 restaurants ofereixen menús inspirats en el cinema. La iniciativa està sent "un èxit", ja que s'han venut un miler en 48 hores. També acollirà activitats el centre Bombas Gens, que des del 8 de febrer albergarà 'Berlanguiano. Luis García Berlanga (1921-2021)'. Completarà la seua oferta amb trobada i taules de debat amb nominats.

"ELS BRAÇOS OBERTS"

Mariano Barroso ha agraït l'acolliment a la capital del Turia i a les institucions. "Aquests són els Goya de València", ha afirmat, al mateix temps que ha incidit que és "la primera vegada que es posa el nom d'una ciutat" sota el lema 'Premis Goya'. Així mateix, ha comentat que, "a vegades a Madrid tenim la sensació, i no és responsabilitat de ningú, que quasi molesta perquè està tot ple d'actes. Quan venim a una ciutat com València ens trobem els braços oberts i eixes activitats en els carrer que ens permeten integrar-nos".

El responsable de l'Acadèmia ha agregat que ja està desembarcant l'equip tècnic i dilluns que ve començaran els assajos de la cerimònia, que comptarà amb diversos presentadors i que contindrà alguna "notícia impactant" que s'anunciarà pròximament. I, preguntat per si es planteja repetir la gala a València, ha contestat entre riures: "Espera que fem la primera".

Per la seua banda, Ximo Puig, ha començat la seua intervenció citant Berlanga: "Jo pensava que el més fotut de la meua vida havia sigut la censura de Franco. Doncs no! El més fotut és la pèrdua de la memòria", va dir el cineasta. El president ha considerat que aquesta és una reflexió important i ha advocat per no oblidar la tasca de les persones "essencials" que fan possible el món del cinema. Igualment, ha reivindicat l'aportació valenciana a la història dels guardons, ja que només en 8 de les 35 gales celebrades fins ara no hi ha hagut presència de la Comunitat.

"ÉS EL MOMENT"

Així mateix, ha subratllat que, després de dos anys de pandèmia "duríssims" ara "és el moment" d'aquesta gala, alhora que ha ressaltat la importància que la indústria audiovisual té per a l'ocupació. Per açò, ha recalcat que "aquells que la injurien, no només cometen una injustícia, sinó un gran error".

Per la seua banda, Joan Ribó ha celebrat que la gala donarà l'oportunitat a la ciutat de demostrar que és "referent" en àmbits com a cultura i disseny i ha celebrat que l'Any Berlanga tindrà d'aquesta manera "un final de cinema".

En un acte previ, l'alcalde ha sigut preguntat per si creu que els Goya tornaran a ser lloc de reivindicació política. Sobre aquest tema, ha declarat que "els premis Goya són cinematogràfics. Crec que els protagonistes han de ser els actors i els directors". "I em pareix que els polítics, els que ens dediquem a la política hem d'estar en un respectable segon lloc. Crec que hem de deixar el protagonisme als qui realment ho han de tindre: els actors i els directors de cinema", ha postil·lat.

La vicealcaldesa Sandra Gómez ha emfatitzat que la gala serà la de "la recuperació emocional de la societat espanyola", ja que serà un dels primers grans esdeveniments europeus de la temporada. Finalment, des de la corporació provincial, Toni Gaspar, s'ha mostrat convençut que "ja és hora d'enaltir i promocionar el talent local".