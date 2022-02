Hace un par de semanas, Zara nos sorprendía con su nueva colaboración con el New York City Ballet, la prestigiosa compañía de ballet de Nueva York. Entre sus propuestas encontramos varios vestidos inspirados en el cisne negro de la obra El Lago de los Cisnes de Chaikovski y, aunque las redes sociales se han enamorado de ellos, también critican su poca inclusividad.

Elsa Gervasi, periodista de moda e influencer, publicó en su cuenta de TikTok un vídeo en el que criticaba, no solo el tallaje de la colección, sino también su patronaje. "Hay cosas que ya he visto y sé que no me va a quedar bien la talla M, me las tendría que haber pedido en una talla más", anticipaba al principio de la publicación.

Al parecer, uno de los principales problemas es el diseño de las prendas, ya que resulta incómodo para mujeres con curvas y mucho pecho, como remarca Gervasi en el vídeo.

Aunque con la primera prenda todo va bien, ya que es un jersey tipo oversize, la cosa se complica con las piezas más entalladas. Un ejemplo de ello es el vestido negro de tul a capas y tirantes espaguetti.

Su diseño, aunque nos recuerda a Giambatista Valli, resulta todo un fiasco para las mujeres de mucho pecho, puesto que no ayuda a sostenerlo y puede acabar por salirse. Por otro lado, el forro tan ajustado a la cadera hace que sea bastante incómodo para una figura curvilínea.

Vestido de la colección de Zara con el Ballet de Nueva York. ZARA

La influencer dejó lo mejor para el final, con uno de los vestidos favoritos del público que, de nuevo, no es amigo de las mujeres con curvas. "Tengo serias dudas de que vaya a entrar aquí", anunciaba Gervasi mientras sujetaba la prenda. "Esto para una persona que tenga pecho como yo es imposible y aparte, es excesivamente corto. No me doy la vuelta porque me ven todo, ¡y eso que mido 1,56!", comentaba acerca de la pieza.

Dejando a un lado la corta longitud del vestido, algo que viene haciendo Zara desde hace un año, el busto del vestido es demasiado abierto y demasiado pequeño, demostrando que, según cuenta Gervasi, la colección está hecha para mujeres con una talla bastante pequeña.

Vestido de la colección de Zara con el Ballet de Nueva York. ZARA

"Si tienes pecho y curvas como yo va a ser superdifícil. Entré a duras penas e igual una talla más me habría quedado mejor, pero la verdad son cosas algo incómodas de llevar", termina diciendo.

Entre los comentarios, denunciaban que Zara ha vuelto a hacer una práctica de la que muchas personas llevan mucho tiempo quejándose, como diseñar para un único tipo de cuerpo y solamente ampliar los centímetros entre talla y talla.

"Me parece que esta colección es especial para personas muy muy delgadas, ya que está inspirada en ballet y las bailarinas son ultra delgadas", comenta una usuaria. Tras sufrirlo en persona, Elsa Gervasi responde que seguramente ni la talla XL le habría venido bien.

La denuncia de Gervasi se suma a las cientos que recibe Zara acerca de sus tallas que, aunque hayan contratado modelos de todos los tamaños, la inclusividad no termina por llegar a sus diseños.