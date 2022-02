Detingut a València un tercer home per la palissa a un membre de Bastión Frontal

Agents de la Policia Nacional han detingut en València a un home de 39 anys com a suposat còmplice de l'agressió a un membre de l'organització ultra Bastión Frontal. Per aquests fets ja van ser arrestats anteriorment l'actual líder del grup, per propinar la brutal palissa, i una altra persona per impedir que prestaren socors a la víctima.