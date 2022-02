Cvirus.- Puig: "La mascareta és l'efecte més eficaç per a contindre la pandèmia i qualsevol retirada ha de ser prudent"

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha manifestat que la mascareta és en aquests moments "l'efecte més emblemàtic, més simbòlic i eficaç per a contindre la pandèmia" de coronavirus, per la qual cosa qualsevol pas per a la seua retirada ha de ser "molt sospesat" i "prudent".