'Després de tu', nascuda i rodada a València, arriba diumenge a À Punt, Tv3 i IB3 amb històries i conflictes quotidians

Aquest projecte, impulsat per À Punt Mèdia i coproduït amb Tv3 i amb la participació d'IB3, consta de 20 capítols que conformen una proposta de "proximitat", "molt propera", que parla "de tu a tu a l'espectador" sobre "els conflictes quotidians" i que constitueixen una iniciativa en la qual es veuran reflectides "diferents generacions".

Així ho han indicat el director de Continguts i Programació d'À Punt, César Martí; el responsable de Ficció i Cinema de Tv3, Oriol Sala-Patau; i l'actor Sergio Caballero, que dóna vida a Pau, el protagonista principal, durant la roda de premsa celebrada a València per a presentar aquesta comèdia dramàtica. Aquest últim ha agregat que la sèrie ajuda a aprendre a conéixer-se a si mateix, a acceptar-se i a reconstruir-se davant les situacions que genera la vida.

Carles Alberola, també director d'aquesta proposta amb Chon González, ha detallat que és "una història d'amor més enllà de la mort", perquè "estimem a la gent estiga o no al nostre costat", amb tocs d'humor. Ha assenyalat que el seu treball busca que l'espectador puga veure's "reflectit" en històries que tinguen a veure amb ell, amb el seu territori i amb la seua llengua. "Tant de bo el públic puga gaudir, emocionar-se i ens done l'oportunitat de seguir treballant" en iniciatives com aquesta, ha exposat.

César Martí, que ha apuntat que s'ha estat treballant prop de dos anys en el projecte, ha ressaltat la seua "qualitat tècnica" i ho ha considerat "impecable", al mateix temps que ha valorat l'"esforç" realitzat per totes les parts implicades per a traure avant la sèrie. 'Després de tu', amb producció executiva de la valenciana Albena Produccions i la catalana Minoria Absoluta, emetrà cada diumenge a les 21.45 hores dos capítols seguits de 25 minuts i podrà veure's també a la carta i en les web de les tres televisions autonòmiques.

En la presentació d'aquesta nova comèdia dramàtica, durant la qual s'ha emès el seu primer capítol -'Teràpia familiar'-, han participat també el director general d'À Punt, Alfred Costa; el director de Tv3, Vicent Sanchis; el director general d'IB3, Andreu Manresa; els directors de la sèrie, el propi Carles Alberola i Chon González; i els productors executius.

Així mateix, han assistit altres actors com Amparo Moreno, que interpreta a la mare de Pau; Roberto Hoyos i Carla Pascual, que donen vida als fills del personatge principal. En 'Després de tu' participen també Verónica Andrés i Carles SanJaime, entre altres intèrprets.

La sèrie se situa en València i s'ha rodat en l'estudi 1 del Centre de Producció de Programes d'À Punt Mèdia a Burjassot (València), en un plató de 360 graus, i en localitzacions naturals de la capital valenciana, Burjassot i Godella (València). Els guions són obra de Júlia Cot, Patrícia Pardo, Guadalupe Sáez, Jordi López Casanova, Enric Pardo i Chon González.

Costa, Sanchis i Manresa han subratllat l'aposta de les televisions públiques À Punt, Tv3 i IB3 per la coproducció, la ficció i l'audiovisual més pròxim, com també han fet Martí i Oriol Sala-Patau, a més de valorar la decisió de competir en "horari prime time" amb "la resta de sèries i productes" sense comptar "amb el pressupost d'una televisió gran" i de les noves plataformes.

"FER REALITAT EL SEU TALENT"

Així, han insistit en la "complicitat", l'"esforç" i en el "gran treball" desenvolupat i han subratllat "el punt de trobada" assolit entre les cadenes i productores que intervenen en 'Després de tu'. Carles Alberola ha ressaltat també l'aposta per la "cultura" i els actors, "generacions de gent cada vegada més formades per a fer realitat el seu talent davant el públic", per la qual cosa ha considerat que se'n va "per davant dels polítics".

Alfred Costa ha valorat que À Punt comence l'any amb un nou projecte de ficció, un "gènere complicat" però situat com "una de les potes de la radiotelevisió pública" per a "potenciar" el "sector audiovisual" més proper: el "talent, les empreses i les productores". Després d'açò, ha donat les gràcies a tots els que han participat en 'Després del teu', un "projecte de magnitud", i han possibilitat "aquest somni".

Vicent Sanchis ha subratllat també l'aposta per continguts d'aquest tipus des del sector públic i ha agraït la suma de "esforços i estratègies" en eixe sentit, al mateix temps que ha avançat que a més d'aquest nou projecte es plantegen "alguns més" entre À Punt, Tv3 i IB3. No es descarta la idea, "si va bé" 'Després de tu', de renovar-la.

Andreu Manresa ha ressaltat la "col·laboració" per a impulsar, des de "el talent i la creativitat de la dramatúrgia valenciana, una proposta que competisca amb "sèries de ficció de moda" i puga "traspassar altres àmbits". A més, ha incidit en la sensibilitat que des de les televisions públiques s'ha de tindre cap al sector audiovisual". "No és una firma de principis, ni protocols", ha dit.

"IDEA DE SUMAR"

Des de Minoria Absoluta, Eva Mor ha parlat del "factor humà" d'aquesta producció i la capacitat de sumar i ha agraït el "lideratge" i la "ment creativa" de Carles Alberola, després del que ha assegurat es tots estan "molt orgullosos" de resultat obtingut. Aquest últim ha reiterat el "esforç" realitzat per "molta gent en diferents vessants" i la tasca desenvolupada "braç a braç".

"La sèrie no seria el que és sense la implicació de Minoria Absoluta i les tres televisions. Ens han deixat treballar, ens han donat la seua opinió i han estat damunt del fet, però sempre des de l'afecte i des del respecte i la idea de sumar", ha manifestat el director.