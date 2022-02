Puig destaca que gener acaba amb menys desocupats a la Comunitat Valenciana que a l'inici de la pandèmia

Així s'ha pronunciat Puig després de conéixer les dades de l'atur, on ha subratllat que "per primera vegada un mes de gener té un comportament tan positiu" com en aquesta ocasió, encara que ha remarcat que en aquesta matèria "mai s'ha de tindre un missatge triomfalista".

El president ha indicat que van ja nou mesos consecutius reduint la desocupació. En el balanç interanual, és a dir, de gener a gener, s'ha reduït l'atur en 88.499 persones. Una altra dada "rellevant" de les dades de hui és que la contractació indefinida a la Comunitat Valenciana ha crescut un 37% respecte al mes anterior.

"El registre obtingut de contractes indefinits en un mes de gener és el segon millor de tota la sèrie disponibles (des de 1995, 28 anys), darrere del registrat al gener de 2007 a la fi del boom immobiliari. El millor dels últims 15 anys", destaquen des de Presidència.