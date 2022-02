El Consorci de Museus llança 'Trajectòries' per a revisar trajectòries artístiques valencianes

El director del CMCV i del Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC), José Luis Pérez Pont, ha explicat que "el Consorci de Museus té com a objectiu impulsar el coneixement i la difusió de l'art valencià".

"En eixa línia, obrim una nova edició de la convocatòria 'Trajectòries', que serveix per a destacar i donar visibilitat al gran talent artístic de les nostres creadores i creadors de llarg recorregut, en tota la seua heterogeneïtat i singularitat, després de l'èxit de les exposicions seleccionades en la primera edició, que van servir per a donar a conéixer al gran públic les obres de Teresa Cebrián, Xisco Mensua, Ana Teresa Ortega, Fuencisla Francés, Maribel Domènech i Grup de Reüll", afig en un comunicat.

La finalitat d'aquesta iniciativa és la selecció de sis projectes de comissariat que aborden en profunditat la trajectòria professional d'artistes o col·lectius amb un reconegut recorregut i en plena maduresa creativa, contribuint, alhora, a construir el relat de l'art contemporani a la Comunitat Valenciana.

En concret, els projectes seleccionats han de tindre com a objectiu la revisió de la trajectòria de l'artista o col·lectiu proposat, generant una lectura original i rigorosa; obrir vies d'investigació que suposen una aportació al corpus teòric entorn de l'art contemporani; i fomentar la divulgació i el coneixement de l'escena artística contemporània valenciana.

Els projectes seleccionats es presentaran al llarg dels anys 2023, 2024 i 2025 en el Centre del Carme Cultura Contemporània (CCCC) de València, en la Sala Ferreres-Goerlich, podent a més exhibir-se en altres centres consorciats.

MÉS DOTACIÓ ECONÒMICA

El Consorci de Museus destina 420.000 euros a aquesta convocatòria, amb 70.000 euros per a cadascun dels sis projectes seleccionats. d'aquesta quantitat, 6.000 euros són en concepte d'honoraris de comissariat; 6.000 més, d'honoraris per a l'artista o col·lectiu que es revisa; i fins el 58.000 euros per a cobrir el transport, el muntatge, el catàleg, la gràfica, el segur i altres despeses derivades de l'organització de l'exposició.

Els sis projectes els seleccionarà un jurat integrat per especialistes en la matèria, d'acord amb el Codi de Bones Pràctiques en la Cultura Valenciana, garantint la presència de representants de la societat civil, persones expertes en la matèria i del CMCV.

Està format per Rosa María Castells, conservadora del MACA, a proposta de l'Associació Valenciana de Crítics d'Art (AVCA); Martí Manen, director de l'Index-The Swedish Contemporary Art Foundation, a proposta d'Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló (AVVAC); Concepción Ros, dibuixant, gestora i productora cultural, a proposta de l'Institut d'Art Contemporani (IAC-CV); Mª Carmen Amoraga, directora general de Cultura i Patrimoni i presidenta de la Comissió Científic-artística del CMCV; i José Luis Pérez Pont, director-gerent del CMCV.

El jurat triarà sis projectes i dos més que quedaran com a reserva en cas que algun dels seleccionats renunciara. Si el jurat considera que els projectes presentats no aconseguixen la qualitat requerida, es podrà deixar desert el nombre de projectes que així es decidisca.

El termini de presentació finalitzarà l'1 d'abril de 2022. Al tancament d'aquest termini no s'admetrà cap sol·licitud. Les persones sol·licitants que hagen presentat la sol·licitud tindran un termini de 10 dies hàbils, després de finalitzar el termini de presentació, per a esmenar la documentació, si així li anara requerit des del CMCV. Si no ho feren, se li tindrà desistit de la seua petició, prèvia resolució d'exclusió (art. 68, Llei 39/2015).

Les sol·licituds es presentaran preferentment en format digital en de l'aplicació en