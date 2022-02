Els òptics-optometristes demanen ser inclosos en la nova atenció primària anunciada per Sanitat

Sobre aquest tema, ha lamentat que la consellera d'Ana Barceló, "s'ha oblidat de nou" d'aquests professionals en la presentació divendres passat d'aquest "ambiciós i positiu" pla, en el qual se'n van a invertir 326 milions i s'incorporaran 1.600 nous professionals a la plantilla estructural.

I açò, ha lamentat, malgrat "la deficitària qualitat de l'atenció en salut visual dels ciutadans, exposats a llargues llistes d'espera, provocades per la saturació dels servicis d'oftalmologia".

Així, el col·legi recalca que "les xifres demostren la necessitat" dels òptics-optometristas, ja que segons un recent estudi realitzat en la sanitat pública, el 27,6% de les derivacions que realitzen els pediatres d'atenció primària i el 14,6% de les quals realitzen els metges de família, són a l'oftalmólogo, sent un 76,4% d'elles per trastorns de l'agudesa visual, que podrien ser assumides i solucionades per òptics-optometristas integrats en l'Atenció Primària.

En eixe sentit, el president del Col·legi d'Òptics-Optometristes de la Comunitat Valenciana, Andrés Gené, ha destacat el "paper de filtre" que poden exercir ja que la seua formació universitària els permet realitzar la derivació de malalties oculars a oftalmologia amb "alta precisió i en termini prudencial de temps", a més d'atendre tots els problemes refractius i binoculars en el primer nivell.

"Una tasca necessària pel que demandem els nostres gestors sanitaris la plena integració, en nombre suficient, d'òptics-optometristas en l'Atenció Primària", ha reclamat. En eixe sentit, recorda que CCOO s'ha sumat a aquesta petició.

En eixe sentit, assenyala que la salut ocular i la visió tenen "àmplies i profundes implicacions" com el desenvolupament sostenible i l'economia i no obstant açò "molts individus i famílies continuen patint les conseqüències d'un accés deficient a una atenció visual de qualitat i assequible, la qual cosa pot conduir a la pèrdua de visió i a la ceguera en els casos més greus".

SERVICIS D'OFTALMOLOGIA SATURATS

Així, expliquen que moltes deficiències visuals, tant les associades a l'edat com les derivades de l'actual manera de vida, poden ser tractades en la Sanitat Pública a través de procediments optomètrics incardinats dins de les funcions que corresponen als òptics-optometristes.

No obstant açò, la manca estructural d'òptics-optometristes es tradueix en "la saturació" dels servicis d'oftalmologia, ja que els oftalmòlegs es veuen obligats a atendre a pacients amb problemes refractius i binoculars, retardant el tractament d'altres pacients amb patologies i malalties de la visió.

"Donades les peculiaritats de les tasques específiques a desenvolupar, el nivell de qualificació requerit i la millora de la qualitat assistencial, està plenament justificada la inclusió dels òptics-optometristes en l'Atenció Primària", recalca Gené.

No obstant açò, a la Comunitat Valenciana només 28 òptics-optometristas exerceixen actualment en centres de salut i hospitals públics i l'experiència demostra que la presència d'aquests professionals sanitaris "repercuteix en una evident millora de l'atenció a la població en salut visual".

Per açò, insisteix que la incorporació de l'òptic-optometrista en el Marc Estratègic ha de ser "prioritària per a ser resolutius i minimitzar la saturació estructural del sistema sanitari a nivell visual". El president de la Societat d'Optometria i Contactologia de la Comunitat Valenciana, Rafael Pérez Cambrodi, "aquesta incorporació no ha de veure's com una despesa, sinó com una inversió que permetrà reduir els costos sanitaris i alhora oferir l'atenció en salut visual que demanda la població".