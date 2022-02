El TEM estrena el València 'Història d'un senglar', la història d'un actor "dominat" per Ricardo III

Ricardo III és, sense cap dubte, una de les obres més influents de William Shakespeare. Escrita a la fi del segle XVI, té com protagonista a un dels monarques més vils i despòtics d'Anglaterra, capaç de trair a la seua pròpia família per accedir al tron.

Es tracta d'"un personatge fascinant que en el cinema ha inspirat a artistes com Laurence Olivier, Al Pacino o Ian McKellen, i que en el teatre -el seu hàbitat natural- ha tingut adaptacions amb els rostres d'Alec Guinness o Kenneth Branagh entre uns altres, mentre a Espanya eren autors tan prestigiosos com Àlex Rigola o Miguel del Arco els qui aportaven la seua particular visió sobre aquesta figura arquetípica", recorda la sala del Cabanyal-Canyamelar en un comunicat.

Precisament, el Ricardo III de Del Arco va ser un dels plats forts del Teatre El Musical al començament de la seua temporada de 2021. Un any després, concretament els dies 12 i 13 de febrer, a les 19.30 hores, la seua llegenda torna a la sala del Cabanyal-Canyamelar gràcies a 'Història d'una senglar (o alguna cosa de Ricard)'.

L'obra es va representar per primera vegada a l'Uruguai en 2013, i sis anys després va arribar als escenaris nacionals a través d'una producció impulsada pels festivals Temporada Alta i Grec, protagonitzada per un colossal Joan Carreras i reconeguda amb un premi Max (millor actor) i dos premis Butaca (actor i producció de xicotet format).

"Història d'un senglar gira entorn dels mecanismes de poder contemporanis, el desig i el ressentiment, i proposa una reflexió sobre els límits de l'ambició humana", explica Calderón, que justifica l'elecció del títol fent referència a la part més salvatge de l'ésser humà.

"Posar títols sempre suposa la dificultat d'haver de presentar i resumir al mateix temps. S'espera, se suposa, que el títol done alguna informació útil sobre el que es veurà. És la primera informació del contracte que l'espectador acordarà amb l'espectacle, per açò, un pretén establir certa veracitat en eixa il·lusió, no volent generar falses expectatives, però tampoc baixar-li el valor al conveni. Aquesta Història d'un senglar té també alguna cosa de Ricardo III, i eixe alguna cosa de Ricardo és també la història d'un animal. Un animal polític, un animal teatral, un animal humà", assenyala.