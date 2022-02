La primera Navidad de la pandemia tuvo un protagonista inesperado para dar cabida en las cenas navideñas a personas que no tenían la condición de familiares.. Para ello, el Ministerio de Sanidad acuñó el término "allegado", el cual provocó la confusión entre los consejeros autonómicos, que pidieron más concreción al entonces ministro, Salvador Illa, para acotar un término que podía ser tan amplio que hiciera imposible "poner limitaciones" a los encuentros navideños.

"Respecto a 'allegados', aclara que hay personas con relación de pareja (u otros tipos de relaciones) que no podrían reunirse si no se utiliza este término", explicó Illa en el Consejo Interterritorial de 2 de diciembre de 2020, tal y como refleja el acta de aquel encuentro, a la que ha tenido acceso 20minutos a través del Portal de Transparencia.

En la preparación de las medidas recomendadas a las comunidades para esa Navidad, el término "allegado" se impuso incluso al de "conviviente" en la reunión de aquel día entre Illa y los consejeros, no sin que éstos expresaran sus dudas sobre lo que significaba.

"Le gustaría modificar el término allegado para obtener un consenso", indica el acta sobre la intervención del consejero madrileño, Enrique Ruiz Escudero, que también se mostró "disconforme" por las limitaciones de entrada y salida a las comunidades del 23 de diciembre al 6 de enero "salvo para conciliación familiar". Este último elemento fue lo que a la postre llevó a Madrid a votar en contra, a pesar de que también cerró su perímetro.

"Solicita definir el término 'allegados'", terció la consejera de Castilla y León en relación a una de las medidas del plan para Navidad, que habla de regular "encuentros con familiares y personas allegadas". El de Ceuta puntualizó que "al ser tan amplio el término, no sabemos si van a poder poner limitaciones".

Como conclusión, Illa informó a los consejeros de que el término 'allegados' se mantendría, "aunque se lanzará un potente mensaje para que la población no se desplace y no haya aglomeraciones".

¿Los niños cuentan como convivientes?

Los allegados no fueron la única duda que plantearon los consejeros a las puertas de la Navidad de 2020. El término "conviviente" también planteó interrogantes y, en línea con lo que sucedía en la calle, también si los niños debían "contar" o no como uno de ellos en las mesas navideñas.

Además de "revisar la redacción cuidando el lenguaje de género utilizado", la consejera del País Vasco, Gotzone Sagardui, pidió "aclarar el término conviviente para ofrecer una interpretación común general".

"Los 'convivientes' son los empadronados en el mismo domicilio", contestó Illa, que sí recogió la petición de Galicia, apoyada después por otras comunidades, para permitir "dos unidades familiares" en lugar de una entre los 10 comensales permitidos. "Solicita que los menores de 10 años no computen en las 10 personas", añade el conselleiro, Julio García Comesaña.

"Respecto a los niños, considera que mejor dejarlo como está", refleja el acta la respuesta de Illa. Es decir, que sí contarían.

La recomendación que se acordó fue que en las celebraciones navideñas no se reunieran más de 10 personas, preferiblemente de un mismo grupo de convivencia y que en todo caso no se superasen los dos grupos. Lo que no 'coló' fue la petición del consejero de la Comunidad de Madrid. "Preferiría permitir tres grupos de convivientes", apuntó Ruiz Escudero.

En el otro extremo, otras comunidades como Asturias, Cantabria o la Comunidad Valenciana pidieron ser "más estrictos" con las medidas de Navidad y adelantaron que ellos sí lo serían en sus territorios.

"Cada comunidad es soberana"

A pesar de que el acuerdo no fue unánime, en aquella reunión a las puertas de la primera Navidad de pandemia se aprecia el afán de las comunidades de aportar y del Ministerio de tener en cuenta sus aportaciones. Por ejemplo, añadir a la prohibición de comer y de beber en la calle o que el 6 de enero se tuviera en cuenta como una de las fechas señaladas en las que habría toque de queda.

"Cada comunidad es soberana en ese aspecto", dijo el ministro sobre incluir el 5 y 6 de enero entre los días con toque de queda, que en principio se habían señalado para Nochebuena, Navidad y Nochevieja. También podrían rebajar de las 1.30 horas a la una de la madrugada el momento de volver obligatoriamente a casa.

Todas las comunidades votaron a favor, excepto la Comunidad de Madrid, que votó en contra, y Cataluña, que se abstuvo porque ya había elaborado su propio plan. "El documento de medidas navideñas no pretende invadir competencias", advirtió Illa de forma preventiva, puesto que el acta no refleja ningún reproche en ese sentido.

En todo caso, las medidas no impidieron que aquella Navidad diera paso, en enero, a la tercera ola de la pandemia, que dejó más de 10.000 muertos antes de empezar a remitir en febrero de 2021, pero