Detingut un home acusat de deu robatoris en establiments de la Plana Alta i Baix Maestrat

La Guàrdia Civil ha detingut un home com a presumpte autor de deu delictes de robatori i un d'amenaces consumats en diverses localitats de les comarques de la Plana Alta i el Baix Maestrat, segons ha informat l'institut armat en un comunicat.

La investigació es va iniciar el passat mes d'octubre després de cometre's diversos robatoris en establiments situats en la localitat d'Orpesa i en diversos càmpings d'Alcalá de Xivert i Cabanes. Coordinats durant la investigació diversos equips dels diferents Llocs de la Guàrdia Civil, van comprovar que la manera de delinquir i el modus operandi podia correspondre amb un únic autor.

Aquesta persona forçava les portes dels establiments amb un objecte punxant en la majoria dels casos, en altres ocasions accedia a través de la finestra que prèviament desencaixava del lloc, tot açò sempre durant la mateixa franja horària, i aprofitava per a retirar tots els diners que hi havia tant en les caixes registradores com pels voltants, que ascendeix en total a més de 10.000 euros.

Després de recaptar proves i vestigis així com després de realitzar diferents perquisicions investigativas, els guàrdies civils van aconseguir identificar i localitzar un home de 36 anys que va ser detingut com a presumpte autor de deu delictes de robatori. A més se li atribueix un delicte d'amenaces amb arma blanca.

El detingut, juntament amb les diligències instruïdes, ha sigut posat a la disposició del Jutjat de Castelló.