La Comunitat Valenciana és la tercera regió que més puja el preu de l'habitage enfront de l'any passat amb un 5,47%

Així es reflecteix en l'informe mensual de preus de venda de pisos.com, que situa la regió valenciana a la mateixa distància de l'autonomia més cara, Balears (3.330 €/m2), que de la més barata, Extremadura (808 €/m2).

En el conjunt d'Espanya, l'habitatge de segona mà va registrar al gener un preu mitjà de 1.883 €/m2, llançant un ascens mensual del 0,26% respecte al mes anterior. D'un any a un altre, la xifra registrada va marcar una pujada del 3,3%.

Segons Ferran Font, director d'Estudis de pisos.com, "l'habitatge afronta un nou exercici en el qual el preu continuarà la seua trajectòria ascendent". El portaveu del portal immobiliari creu que "la segona mà evolucionarà de forma sostinguda, creixent amb moderació. No obstant açò, si l'obra nova tarda a resoldre la crisi de subministraments i el cost dels materials i la mà d'obra creix per damunt de l'assumible, l'encariment de les promocions acabarà traslladant-se a la vivenda usada i complicant l'accés a aquesta tipologia".

En qualsevol cas, Font recorda que "encara hi ha estalvi acumulat i queda demanda embassada per cobrir, tant de repositors com d'inversors".

El directiu confia que "el mercat residencial es consolidarà al llarg de 2022 i 2023, després de tancar un any en què s'han trencat rècords de transaccions i hipoteques".

Segons Font, "hem deixat arrere dos anys atípics: un 2020 marcat per la contenció i un 2021 molt explosiu. Ara el que toca és estabilitzar la tornada a la normalitat immobiliària, que haurà d'acompanyar-se d'un escenari financer prudent, però flexible per a donar cabuda a un espectre més ampli de compradors".

CASTELLÓ, LA DESENA CAPITAL MÉS ASSEQUIBLE D'ESPANYA

Mensualment, la província de Castelló (0,46%) va llançar una pujada un poc més marcada que Alacant (0,42%), mentre que València (-0,71%) va llançar una retallada intermèdia. Respecte a l'any passat, totes les províncies valencianes van créixer, sent Alacant (7,77%) la tercera província espanyola que més va créixer.

En qüestió de preus, Alacant (1.501 €/m2) va ser la desé tercera província més cara d'Espanya, mentre que València (1.368 €/m2) i Castelló (1.028 €/m2) van ser un poc més barates.

Respecte a les capitals valencianes, totes van pujar mensualment. Alacant (3,01%) va ser la que més va pujar mensualment. D'un any a un altre, totes les capitals valencianes van pujar de preu, sent Alacant (13,94%) la que més va créixer del país.

Amb 1.260 euros per metre quadrat al gener de 2022, Castelló de la Plana va ser la desena capital de província més assequible d'Espanya. Alacant (1.807 €/m2) i València (2.018 €/m2) van ser un poc més cares.