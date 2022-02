Estados Unidos elige a su favorita: ¿Meghan Markle o Kate Middleton?

Desgraciadamente, hay cierta tendencia a poner a competir a mujeres entre ellas sin más motivo que provocar rivalidad. Sin embargo, en términos de popularidad monárquica, es bastante curioso comprobar que en Estados Unidos, y a pesar de haber nacido en California, donde actualmente reside, la duquesa de Sussex no solo no vence a la duquesa de Cambridge, si no que es derrotada y, además, por una holgada diferencia.

Según una reciente encuesta realizada por The Study, la esposa del príncipe Guillermo de Inglaterra es la preferida de los norteamericanos y, además, lo es con un importante margen con respecto a su concuñada: mientras que la futura reina consorte obtiene un 68,2% de los votos, la mujer del príncipe Harry y madre de los pequeños Archie y Lilibet se queda con un 31,8%.

No deja de ser sorprendente, dado que Meghan no solo vive en Montecito, cerca de Los Ángeles, desde que se produjese el Sussexit sino porque Kate Middleton no pisa suelo estadounidense desde 2014 cuando viajó tres días a Nueva York acompañando a su marido (aunque uno de los grandes momentos de este 2022 será precisamente su vuelo a EEUU).

La encuesta certifica que la presencia física al otro lado del charco no es un factor determinante, porque a pesar de los dos años que llevan allí Meghan y Harry y de todas las labores filantrópicas que allí llevan a cabo, es Kate quien se lleva el gato al agua. Quizá por su sistema de gobierno, en Estados Unidos tengan cierta predilección por lo que no conocen desde que estuviesen bajo mandato británico: prefieren a la realeza antes que a celebrities más comunes entre su star system.

Así, y más allá de la entrevista que concedieron a Oprah Winfrey (que fue además una de las más vistas de la historia), el estudio demuestra que en el país de América del Norte pesa más el título royal y la lejanía que las labores que llevan a cabo los Sussex con su fundación Archewell, sus podcast con Spotify o todas las polémicas que han rodeado en los últimos meses a Meghan, desde sus juicios hasta la última, con su posicionamiento a favor de las vacunas y en contra de los mensajes con altavoz de ciertos antivacunas.

Los Duques de Cambridge y los Duques de Sussex, a finales de 2018.

"Kate se ha convertido en una superestrella, aún más grande de lo que era, sin ni siquiera haber puesto un pie aquí. Ella encarna todo aquello que los estadounidenses creen que se ha de esperar de una princesa destinada a convertirse en reina: belleza, don de gentes, una gran elegancia y la capacidad de conectar", explica el periodista estadounidense Christopher Andersen.