Pau Juvillà anuncia que tiene cáncer y el Parlament decide hoy si le retira el escaño

El diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà, ha anunciado este miércoles que padece cáncer, y ha manifestado su voluntad de mantenerse animado y fuerte: "¡Viva la vida!".

"En los últimos 15 años me han encontrado dos tumores pero he tenido 'suerte': los dos descubrimientos fueron de casualidad y se pudo actuar a tiempo. Hace un mes me encontraron otro y comenzó nuevamente la angustia y la urgencia en las pruebas", ha explicado en una serie de tuits, en los que ha llamado a romper el tabú que considera que hay acerca de esta enfermedad.

El meu padrí va morir, tal com deia ma padrina, "d'un mal dolent". Els meus pares li van posar nom: càncer. Aquests dies donant-hi tombs crec que també he estat presoner d'aquest tabú i m'he plantejat què havia de fer. pic.twitter.com/M8nEFCpWMp — Pau Juvillà (@pjuvilla) February 2, 2022

Juvillà ha asegurado que a raíz de esto faltó a algún pleno del Parlament y a alguna reunión de la Mesa, pero afirma que el contexto actual de la Mesa -con el litigio abierto por su inhabilitación y la notificación de la Junta Electoral Central (JEC) para retirarle el escaño- requiere de una disponibilidad inmediata, a la que ahora no se "puede comprometer".

El Parlament decide hoy sobre su escaño

La Comisión del Estatuto de los Diputados del Parlament se reunirá este miércoles por la tarde a las 16:00 horas para decidir sobre el caso Juvillà, ya que la Junta Electoral Central (JEC) ha dado hasta el viernes para que el Parlament le retire el acta de diputado al 'cupaire' por negarse a quitar unos lazos amarillos.

La Comisión del Estatuto de los Diputados ya aprobó en diciembre mantenerle el escaño hasta que haya una sentencia firme con los votos de Junts, ERC, CUP, PSC y Comuns. Pero ahora la situación ha cambiado porque hay una orden de la JEC para que Juvillà pierda su condición de diputado, a pesar de que todavía no haya ninguna sentencia firme.

"Me encuentro bien"

"Me encuentro bien y el lunes por la noche la doctora me llamaba desde su casa para informarme de novedades y convocarme ayer después de la prueba que urgía más. Buenas noticias a pesar de todo", ha añadido.

Por último, Juvillà ha querido poner en valor la calidad de la sanidad pública catalana, que califica de "magnífica, con profesionalidad y empatía", y ha exigido cuidarla, dotarla de más recursos y defenderla.

La CUP anunció el lunes que Juvillà sufría un importante problema de salud por el que tenía que dejar la Mesa pero se mantenía como diputado raso, y el martes los 'cupaires' anunciaron que propondrían a Carles Riera para sustituirle en el órgano director de la Cámara.