No hay cocina pequeña con la ayuda de Amazon: accesorios plegables y otros 'gadgets' para ganar espacio sin reforma

El alto coste de la vivienda no permite gastar ni un euro más de lo necesario para adquirir o alquilar piso. El ahorro de metros redunda en espacios más pequeños o cocinas incorporadas al salón que facilitan la fluidez y dan aire a las estancias. Tener una cocina pequeña no tiene porqué suponer un problema con un poco de organización.

Conseguir que este espacio sea cute y además práctico, aunque tenga pocos metros, no es imposible con tres o cuatro trucos básicos que no suponen una gran inversión y que nos pueden ayudar a organizar tanto las baterías de cocina como los pequeños electrodomésticos: batidoras, tostadoras o freidoras sin aceite. No importa cuantos accesorios tengamos si encontramos un espacio para cada uno. Para ello podemos colocar estanterías de poco fondo en los laterales de los muebles y guardar a la vista los pequeños electrodomésticos.

Aprovechar al máximo los armarios es clave, pero no solo hay que tenerlos bien ordenados para que nos quepa la vajilla, los vasos y las ollas, sino que podemos ampliar el espacio colocando barras para las tazas y otros soportes que nos ayudarán a disponer de más espacio si no cabe nada más en los armarios. Este modelo de Amazon es el más vendido y su precio es menor de 12 euros.

Barra para colgar tazas. Amazon

Es posible, que incluso así no sea suficiente y todavía necesitemos más superficie. Las barras para colgar accesorios son una idea fantástica, pero antes de ocupar la pared hay que estudiar bien a qué se va a destinar este espacio y evitar recargarlo. Estas barras de Amazon son magnéticas, metalizadas y con un diseño minimalista.

Barra magnética para colgar cuchillos. Amazon

Soluciones plegables

En el mercado también existen soluciones que se pueden plegar tras el uso y amplían el espacio con un simple gesto. El cubo por ejemplo, siempre está en medio, por eso conseguir que reduzca su tamaño es un alivio en espacios reducidos. Este modelo plegable de cinco litros cuesta 9,99 euros en Amazon.

Cubo plegable de cinco litros de capacidad. Amazon

Aunque tengamos lavavajillas siempre acabamos fregando algo a mano esa taza que adoramos para desayunar o las ollas que no queremos arruinar en el friegaplatos pero es posible que no haya espacio para un escurreplatos. ¿o sí? Este modelo plegable de Amazon se guarda en cualquier rincón y recoge el agua del fregado para que no gotee nada.

Escurreplatos plegable. Amazon

El plegado permite también guardar sin problemas el colador, imprescindible para lavar la verdura o escurrir la pasta. Una vez utilizado cabe en cualquier cajón. Este set de dos piezas de tamaños distintos es de silicona y su precio es de poco más de 12 euros en Amazon.

Coladores de dos tamaños. Amazon

Si tienes una pequeña cocina, el orden es fundamental. El organizador de cubiertos más vendido de Amazon es además estiloso. Es tan bonito que no es necesario ni siquiera tenerlo dentro del cajón. Tiene 70.798 valoraciones en Amazon y su precio es de 15,16 euros.

Organizador de cubiertos más vendido. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.