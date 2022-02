Óscar celebra su cumpleaños en 'First Dates' mintiendo a su cita para conquistarla: "Me he tirado el pegote"

Con una tarta en la mano. Así llegó Óscar a First dates este martes para festejar su cumpleaños en el programa de Cuatro: "Me hacía mucha ilusión el poder celebrarlo aquí. Era algo que llevaba semanas pensando y cuando me dieron la oportunidad, fue el mejor regalo que me podían haber hecho", afirmó el madrileño.

El camarero sopló las velas junto a su cita, María, con la que coincidió en su afición por el deporte y el gimnasio: "Me cuido mucho y entreno todos los días", afirmó la zaragozana.

Óscar celebra su cumpleaños en ‘First Dates’. MEDIASET

Ambos pasaron a la mesa para cenar y charlar sobre sus métodos de entrenamiento en el gimnasio y otras aficiones que compartir. Durante la velada, María señaló que "soy una persona muy activa e inquieta, pero, sobre todo, intelectualmente".

"Me gusta mucho aprender, leer, ir a museos y a exposiciones...", añadió la enfermera. "A mí también me encantan los museos, me gusta porque es un plan que no coincido mucho con mis amigos", aseguró Óscar.

María no puedo ocultar su alegría cuando el camarero añadió que sus amistades "tienen planes más comunes o cotidianos como ir de cañas, pero a mí me llama mucho la atención lo de los museos".

Pero lo que no se podía imaginar la zaragozana era que el madrileño estaba mintiendo para intentar conquistarla: "La verdad es que, lo de que me gustan los museos ha sido un poco para tirarme el pegote porque, bueno, quería salir un poco del paso, quería intentar quedar bien".

Al final, Óscar sí que quiso tener una segunda cita con María porque "me he sentido a gusto con ella y me han dado ganas de seguir conociéndola". La enfermera, por su parte, no quiso volver a quedar porque "tengo mi vida hecha en Zaragoza y él vive en Madrid. Está muy lejos".