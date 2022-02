Paula Prendes protagoniza la celebración más caliente de la historia de 'La Pista Musical' en 'Pasapalabra'

La Pista Musical sigue dando grandes momentos a Pasapalabra, y uno de ellos lo protagonizó Paula Prendes este martes, ya que, tras vencer a Virginia Rodríguez, la actriz realizó la celebración más caliente de la historia de la prueba.

"Vamos con el año de la canción, 2003", afirmó Roberto Leal, pero Rodríguez señaló que "no me gusta nada...". El presentador dio inicio a la prueba: "Por cinco segundos... ¡Música!".

Nada más sonar los primeros acordes del tema, Rodríguez fue la primera en apretar el pulsador. La actriz reconoció que "me pones un ritmito y no lo sé. Ponme mejor una cosa de rock ochentera".

Virginia Rodríguez y Paula Prendes. en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

En el rebote, Prendes reconoció que "no estoy segura, pero voy a cantar un rato". El presentador comentó: "Cántala y si la aciertas, báilala, que has estado poco bailonga en estos programas que has estado".

Tras escuchar cantar un poco a la actriz, Leal confirmó que había acertado la respuesta y la canción, por lo que exclamó: "Señoras y señores... ¡Paula Prendes va a bailar Dile de Don Omar!".

La invitada no dudó en contonearse al ritmo de la canción, subiendo la temperatura del plató del concurso de Antena 3 para celebrar que había conseguido 5 segundos para el marcador de Jaime: "He hecho un perreo. No podía venir a Pasapalabra y no perrear", reconoció la invitada.