El traje de las Fallas de Hugáceo Crujiente ('Drag Race España'), convertido en 'ninot': "¡Qué ilusión!"

Una de las pruebas más comentadas de la primera edición de Drag Race en España fue la pasarela de 'Miss Raíces', donde cada reina tuvo que homenajear su ciudad de origen a través de la ropa. Hugáceo Crujiente, conocido por su acercamiento más artístico al drag, se vistió de falla. Aunque en su momento no fue muy aplaudido, ahora ha recibido el homenaje de un grupo de falleros.

Nacido en Getafe, Hugáceo vivió en Segovia antes de pasar parte de su juventud estudiando en Valencia. Allí nació su personaje y su deseo de convertirse en una reina del drag, por eso se presentó como un ninot a medio construir con los colores de la bandera del género no binario, con el que se identifica.

"Sé que es un look muy experimental y espero que la gente de mi amada València entienda que lo he hecho desde lo más profundo de mi amor hacia su arte más internacional", escribió en su momento en Instagram tras recibir malas calificaciones de los jueces por ser un acercamiento muy abstracto a la cultura valenciana.

Meses más tarde, el artista ha experimentado un emotivo momento al descubrir que el grupo Falla García Lorca-Oltá ha convertido su traje en un ninot de verdad para la exposición de piezas falleras que se celebrará el Valencia hasta marzo.

"Me gustaría ver a todas esas personas que se atrevieron a decir que mi look de falla no era una falla", ha tuiteado muy contento: "Tendréis este ninot expuesto en la exposición del ninot durante todo febrero. ¡Qué ilusión más grande!".

Me gustaría ver a todas esas personas que se atrevieron a decir que mi look de falla no era una falla 🤪🤪🤪🤪

El grupo que ha construido la pieza ha declarado: "En él vemos una fusión entre Valencia/Madrid con una exaltación del arte de las Fallas, referencias a esculturas en blanco creándose con madera, un "cor en flama" y la tierra de las flores, entre otras cosas".