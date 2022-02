La jutge arxiva la denúncia de Vox contra edils de Compromís i Unides Podem per incitació a l'odi

Vox va presentar la denúncia contra els regidors en entendre que estaven cometent incitació a l'odi en utilitzar termes com a "ultradreta" per a referir-se a la formació de manera continuada en plens i rodes de premsa i, a més, relacionar al partit amb agressions a dones, immigrants i al col·lectiu LGTBI, segons han informat fonts del partit.

Ara, la magistrada ha decidit el sobreseïment provisional de la ja que, "malgrat que puguen ser manifestacions que de crítica política desabrida, fins i tot grossera, maleducades o irrespectuosa en alguns casos, no són més que expressions abocades en el context d'un enfrontament dialèctic-polític, que si bé, usa un llenguatge ofensiu, no té cabuda en el delicte d'odi", tal com arreplega la resolució consultada per Europa Press.

Igualment, exposa que el delicte d'odi defèn a minories socials, però no a altres col·lectius, com és el cas dels partits polítics, l'acomodament dels quals més natural es residència en els delictes contra l'honor, sempre que concórreguen els seus requisits, per tot la qual cosa procedeix acordar el sobreseïment de la present causa".