Lara Álvarez no pudo contener las lágrimas en la entrega de Idol Kids que Telecinco emitió este lunes, pues el relato de bullying de Ana Escudero, concursante del programa, le hizo sentir una gran indignación.

La participante, que cantó Warrior, tema de Demi Lovato, recordó el infierno que vivió en secundaria. "Me estuvieron juzgando un poco bastante, por mis gustos, me trataron mal, me dejaron de lado", avanzó.

"Perdí muchas amigas importantes, mucho apoyo. Eso hizo que me perdiera a mí también", contó la joven, que afirmó que, aunque "el camino" fue "duro", lo fue "superando poco a poco" a través del trabajo personal.

"Mi actuación sobre todo me la dedico a mí, pero también creo que se la dedicaría a esas personas que están pasando por un momento muy malo, están confundidas con el mundo, que sienten que no encajan con el mundo, con ellas mismas, que no saben como afrontar sus problemas", reflexionó la concursante.

"Tanto en el colegio como fuera, porque las personas no son tan buenas. Juzgan mucho, hacen daño, a veces sin querer, otras queriendo", sentenció la joven, provocando las lágrimas de Álvarez, que aprovechó para lanzar un mensaje.

"Acaba de decir algo muy importante: hay que respetar a la gente, no poner las mismas etiquetas y pensar que porque uno no comparta tu criterio, hay que tacharlo de distinto", expresó.

En este sentido, Omar Montes también empatizó con la aspirante: "Yo he pasado malos momentos en el colegio, en mi pueblo, y al final muchas veces el pedir ayuda no es ser chivato. Simplemente, lo que hacen ellos es un abuso y hay que cortarlo. Nunca hay que tener miedo a pedir ayuda. Yo no tenía ganas de ir al colegio… No tienes que sufrir ni sentir pena de decir en casa: ‘Me pasa esto’. Hacer obras de teatro me ayudó mucho a salir".

"Estoy muy contenta de que hayas venido esta noche. A mí también me pasó, en los últimos años del colegio y los primeros del instituto… Tienes que confiar en ti, porque tienes mucho talento. Que nadie te diga que no, porque tú puedes y tú lo vales. Estoy muy orgullosa de ti, de que hayas venido aquí con un tema como ese. Cuando uno es feliz, no hay necesidad de hacer esas cosas", zanjó, por su parte, Ana Mena.