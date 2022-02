Cvirus.- La Comunitat Valenciana registra 36 morts però els contagis baixen per segon dia consecutiu

La Comunitat Valenciana ha registrat 36 morts per coronavirus, però els contagis, 13.626 casos, baixen per segon dia consecutiu i és la dada de nous positius més baixa des del 18 de gener. Per la seua banda, la pressió hospitalària també va en descens i hi ha 77 ingressats menys que ahir i els mateixos llits UCI ocupats, segons la Conselleria de Sanitat.