Putin dice que Occidente "ha ignorado" a Rusia y asegura que EE UU "no satisface" las principales demandas de Moscú

Rusia no acepta la respuesta que dio Estados Unidos a sus peticiones ante la crisis en Ucrania. Al menos eso ha dado entender este martes Vladimir Putin, que ha asegurado que Occidente "ha ignorado" las demandas de Moscú en materia de seguridad, y ha añadido que la posición de Estados Unidos y de la OTAN "no satisface" las principales demandas hechas por el Kremlin. Sin ser explícito, estas podrían ser el recule de la OTAN de los países del Este y que la Alianza no permita la entrada de Ucrania.

Además, el presidente ruso ha asegurado, en una rueda de prensa tras reunirse con el primer ministro húngaro Viktor Orbán, que "no se puede reforzar la seguridad de un país a costa de la seguridad de otro", en un claro mensaje sobre el apoyo logístico y militar que está recibiendo Ucrania por parte de la Alianza Atlántica en las últimas semanas.

Estas palabras de Vladimir Putin se dan a la vez que el secretario de Estado de EE UU, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, mantenían una nueva conversación, esta vez telefónica, para buscar un acuerdo que todavía parece lejano. De hecho, Washington ha llamado a que Rusia efectúe "una desescalada inmediata" de sus maniobras en torno a Ucrania. Todavía no se ha dado además la respuesta por escrito del Kremlin al documento remitido por la Casa Blanca sobre la demanda de Rusia. Eso sí, no parece que la misiva de Putin vaya a ser positiva para la resolución del asunto, y menos después de atender a su intervención.

