El Benidorm Fest dispara l'ocupació hotelera fins a nivells que no es veien des d'octubre

Malgrat l'escàs públic que podia entrar a les gales (una mica més de 1.000 persones), l'ocupació hotelera en la localitat ha crescut quasi sis punts en el còmput setmanal, i 14 punts fins a fregar el 68% durant el cap de setmana quan es va celebrar la gran final del festival, ha indicat la patronal Hosbec en un comunicat.

Així, Benidorm supera l'ocupació de la setmana anterior en 5,8 punts percentuals, fins al 53,3%, un registre al que no s'arribava des del passat mes de novembre. Amb aquesta dada es tanca un mes de gener amb una ocupació mitjana del 46,5%, caracteritzat per un una recuperació gradual setmana rere setmana.

La quarta setmana del mes, el turisme nacional continua predominant amb un 46,4% del total. El mercat internacional comença a imposar-se amb el turista britànic al capdavant (34,9%) amb una quota encara menor però més similar a les dades pre pandèmia. A una llarga distància, en segona i tercera posició, trobem el mercat belga i neerlandés amb un 8% i un 5,6% respectivament. La resta de mercats presenten quotes més baixes per davall de l'1%.

El cap de setmana arriba el 66,7% d'ocupació, unes dades "positives" que s'han aconseguit gràcies al bon clima que s'ha pogut gaudir aquests dies, i a l'"embranzida i èxit del BenidormFest que celebrava la final". Un esdeveniment que ha tornat a posar a Benidorm al lloc més alt amb una repercussió que esperem es reflectisca en les pròximes setmanes.

FEBRER

Quant a la previsió per als primers dies de mes de febrer, s'espera acabar arribant a un 47% i es confia superar aquesta dada si es repeteix el patró de les setmanes anteriors. Actualment hi ha un total de 40 hotels associats a Hosbec oberts a Benidorm, la qual cosa suposa una representativitat del 35,4%.

El sector espera que durant febrer es controle definitivament la sisena onada i s'alcen totes les restriccions com han fet altres Comunitats Autònomes i altres països. En aquests moments "no té cap sentit continuar amb una exigència de passaport Covid en Hoteleria que no aporta cap tipus de protecció i que el seu efecte positiu que era animar a indecisos a vacunar-se ja s'ha completat".

"També és necessari un moviment urgent per part del Govern d'Espanya respecte als menors britànics sense pauta completa de vacunació als quals s'impedeix la seua entrada a Espanya. S'expliquen per milers les cancel·lacions de reserves de famílies del Regne Unit que aprofiten les vacances del 'half-term' (alguna cosa així com la setmana blanca espanyola) per a eixir a les destinacions vacacionals preferides, sobre perquè a partir de el 11 de febrer el Regne Unit alça totes les restriccions", han considerat.

OCUPACIÓ PER ZONES

La Costa Blanca repeteix ocupació setmanal en el 38,5% encara que repunta fins al 51% durant el cap de setmana. València també ha registrat un important repunt d'ocupació i sobretot destaca la previsió de creixement de més de 10 punts per a aquesta primera setmana de febrer, la qual cosa indica que també s'està començant a reactivar el mercat de negocis i d'empreses, juntament amb el creixement del vacacional i urbà.

Castelló manté un comportament bastant estabilitzat entre un 50% d'ocupació durant la setmana, que s'eleva al 60% durant els caps de setmana.