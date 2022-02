Risto Mejide se queja de los que buscan relevancia con insultos y le llueven los 'zascas' de cuando era jurado en 'OT'

El publicista y presentador Risto Mejide ha publicado hoy en Twitter un mensaje en el que se quejaba de los que, con insultos, buscan notoriedad y de cómo cuanto más relevante eres, más improperios recibes.

"Desgraciadamente, la relevancia hoy se mide en insultos. Dime cuánto te insultan y te diré lo relevante que eres. Es lamentable, pero es así", decía Mejide.

Inmediatamente, los comentarios del mensaje se han llenado de usuarios que le han recordado al presentador cuando fue jurado de Operación Triunfo y no dudaba en valorar a los concursantes de forma muy dura.

"Y esto lo dice un tío que se hizo famoso, precisamente, por insultar y faltar al respeto a los concursantes de un programa de televisión", recordaba uno de los usuarios.

"Te llamé disminuido vocal... perdona por lo de vocal", "chepablo", "me parece terrible cómo has venido vestido", "vas a acabar de piano bar", "ese sonido que has hecho no sonaba como si saliera de la boca", y otros comentarios de Risto a concursantes han recuperado los usuarios.