Los mejores trucos para aplicar el colorete líquido y conseguir un efecto "buena cara" instantáneo

El colorete se ha convertido en un básico en cualquier neceser de maquillaje. Todas las tendencias apuntan a que será imprescindibles en todos los looks y el estilo clean look lo eleva a la categoría de protagonista indiscutible. En esta estética, la naturalidad juega un papel muy importante, por lo que siempre se utiliza maquillaje líquido o en crema en el rostro para aportar esa jugosidad.

Un elemento que siempre nos aporta juventud y salud es el colorete, pero es necesario saber cómo utilizarlo para conseguir ese aspecto luminoso y no acabar con una mancha de color en mitad del rostro. Si bien el rubor líquido no es difícil de usar, conviene conocer ciertos trucos para no cometer errores de principiante y conseguir el ansiado efecto "buena cara".

Un tip de profesional es aplicarlo sobre una base cremosa o líquida. Sin embargo, como bien explica Gisela Bosque, maquilladora oficial de Sephora España, podemos usarlo aunque no llevemos base de maquillaje, pero asegurándonos de que la piel está bien hidratada: "Si se extiende sobre la piel desnuda, mejor si está bien hidratada: en caso de pieles muy, muy secas se puede extender antes una gota de crema para darle un aire más jugoso".

Desfile de Genny bty S22 Ready-to Wear. IMAXTREE

Por otro lado, si lo que queremos es un efecto especialmente sutil, también existe el truco perfecto con el que parecerá que no llevamos maquillaje. "Aplicar el colorete bajo la base hace que parezca que el color sale del interior de la piel", cuenta la experta.

Finalmente, para aportarle un extra de luminosidad, Bosque propone "mezclar una gota de colorete con otra de iluminador líquido para un efecto especialmente glowy". En este caso, si queremos un resultado natural, convendría mezclarlo con iluminadores sin partículas de glitter, como las Cosmic Drops de Mádara (27 €) o los iluminadores líquidos The Klow Melted de Krash Kosmetics (12,95 €).

La única pega de los coloretes líquidos es que se secan muy rápido sobre la piel, sobre todo si es un tinte de mejillas, por lo que habría que actuar rápido para que no se quede marca de color en nuestros pómulos.

Las últimas tendencias de TikTok nos muestran que podemos llevar el efecto "buena cara" al siguiente nivel y conseguir un lifting instantáneo solo con el colorete con la técnica del ombré blush.

Para llevarla a cabo basta con tener dos tonos de rubor que difuminaremos para crear este efecto deseado, aplicando el tono más oscuro en la parte alta del pómulo y el más claro en las mejillas.

Actualmente, podemos encontrar muchas opciones de coloretes líquidos, como el Soft Pinch de Rare Beauty. Desde su lanzamiento se ha convertido en todo un best seller gracias a su fórmula duradera y su acabado sutil y natural, creando un efecto de "pellizco en las mejillas" (21,99 €).

Colorete líquido 'Soft Pinch' de Rare Beauty. RARE BEAUTY

Otra buena opción es el Blush Tint de XX Revolution, con una fórmula tipo sérum que deja un lavado de color natural y transparente. Además, contiene un trío de aceites esenciales, clementina, jengibre y canela que aportan a la piel jugosidad y una buena apariencia (8,80 €).

Colorete 'Blush Tint' de XX Revolution. XX REVOLUTION

Los coloretes de Nars son los más conocidos dentro del mundo del maquillaje gracias al éxito (y la polémica) del tono 0rgasm. Después de vaciar los estantes con el colorete en polvo, la firma sacó su versión líquida con un acabado brillante, jugoso y duradero (33 €).

Colorete 'Liquid Blush' de Nars. NARS

Aunque, por desgracia, Glossier todavía no envía a España, Maybelline tiene el colorete en crema perfecto para no echarle de menos. El Cheek Heat deja un acabado natural y es muy fácil de aplicar gracias a su formato en tubo, que permite extender el producto con mucha facilidad usando solo los dedos (4,90 €).

Colorete 'Cheek Heat' de Maybelline. MAYBELLINE NEW YORK

No se puede hablar de tintes de mejillas sin mencionar el Benetint. Creado en los años 70 por una bailarina exótica, se convirtió rápidamente en un producto culto y hoy en día es un imprescindible para muchas personas. El resultado es un tono rojizo en las mejillas muy favorecedor que aguanta todo el día sin desvanecerse (21,99 €).

Tinte de mejillas 'Benetint' de Benefit. BENEFIT COSMETICS

Los usuarios de TikTok han convertido al colorete Byo Blush de Youthforia en viral, ya que cambia de color, es modulable y reacciona al pH natural de nuestra piel, creando un look de colorete que sienta bien a cada tono y tipo de cutis. Para utilizarlo, solo basta con extender una pequeña cantidad en las mejillas con nuestros dedos (31,95 €)