Lío de papeles: Estados Unidos dice que Putin ya ha respondido sobre Ucrania pero Moscú lo desmiente

No, Rusia no ha respondido a Estados Unidos sobre las demandas de seguridad en torno a Ucrania. Washington remitió su documento al Kremlin hace ya unos días, después del encuentro entre el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov (que vuelven a hablar este martes). La Casa Blanca aseguró que había recibido ya la réplica de Putin, pero Moscú lo ha negado insistiendo en que el Ejecutivo "se tomará su tiempo". Rusia no tiene prisa.

"Ha habido una confusión", aseguró el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. "Esta respuesta todavía se está preparando", ha aseverado Peskov durante una rueda de prensa en la que ha destacado que el Kremlin aún no ha decidido cuándo enviará su respuesta definitiva. La decisión solo la puede tomar Putin.

Peskov ha rechazado además las informaciones vertidas desde Washington, que apuntan a una respuesta dada desde Moscú y ha dicho que "no se ajustan a la realidad". Sí ha habido documento, pero no sobre Ucrania. "No, ha habido una confusión, lo enviado eran otras consideraciones que versaban también sobre otro tema. Nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores ya lo ha desmentido", ha aclarado.

A finales de 2021, el Ministerio de Exteriores de Rusia publicó sus propuestas sobre las garantías de seguridad para Europa, en las que instaba, en concreto, a renunciar al despliegue de armas nucleares fuera de territorio nacional y retirar las establecidas por las partes.

Además, planteaba una vuelta por parte de la OTAN a sus posición en 1997, algo que ha sido rechazado por la alianza atlántica. El pasado 26 de enero, tanto Estados Unidos como la OTAN presentaron sus respuestas a la iniciativa rusa, si bien Washington habría dejado sin contestar el asunto más importante, el de la ampliación de la alianza, según Moscú.

Por otro lado, Rusia no descarta que en los próximos días se celebre una reunión presencial entre Vladimir Putin y el presidente francés, Emmanuel Macron, que ya han hablado dos veces en las últimas dos semanas. El líder galo ha tratado de erigirse como el mediador europeo en la crisis ucraniana, y aboga por insistir en la vía del diálogo. Moscú recoge el guante y ha incidido en que no está en sus planes "invadir" Ucrania. De hecho, en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el Gobierno ruso ha acusado a Occidente de generar "histeria" entre la población y de generar "un lavado de cerebro" a los ciudadanos contra Rusia.