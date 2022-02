El PSPV defèn la repercussió del Benidorm Fest i Compromís pregunta per l'impacte en l'audiovisual valencià

Així s'han posicionat el síndic socialista en Les Corts, Manolo Mata, i la portaveu adjunta de Compromís Mònica Álvaro en la polèmica per la final del dissabte del certamen organitzat entre RTVE i la Generalitat. Chanel va ser l'artista guanyadora gràcies als vots del jurat, per davant de les favorites del públic (Rigoberta Bandini i les gallegues Tanxugueiras).

Partits com Podem, BNG i PSdeG ja han demanat explicacions pel sistema de votació, mentre el PP ha sol·licitat les votacions desglossades de cada membre del jurat i CCOO deixar sense efecte el resultat.

En roda de premsa després de la junta de síndics, Mata ha valorat positivament la celebració del Benidorm Fest i ha celebrat que la Generalitat aposte per iniciatives com aquesta que generen repercussió "no només a la Comunitat, sinó també a Espanya i tota Europa". Ha destacat a més que un festival així ajuda a desestacionalitzar el turisme i a avançar en la "recuperació emocional".

De Compromís, Álvaro ha indicat que, al marge de "controvèrsies eurovisives", la qual cosa vol saber és la repercussió del Benidorm Fest en l'audiovisual valencià, recordant "el que costa aconseguir 'quatre duros' per a aquest sector" com reivindiquen cada any en els diners que destina la Generalitat a À Punt.

Sobre aquest tema, ha criticat que l'estratègia Spain Audiovisual Hub per a donar suport al sector fins el 2025 amb els fons europeus de recuperació "no esmenta ni una sola vegada a la producció audiovisual en llengües que no són el castellà".

I sobre la cançó que anirà a Torí al maig, 'SloMo' de Chanel, la diputada de Compromís ha reconegut que després de llegir la lletra no pot estar "orgullosa" d'ella com a portaveu parlamentària d'Igualtat, una posició que ja va criticar en xarxes socials per "enviar més perreo a Eurovisió"

Per la seua banda, la síndica d'Unides Podem, Pilar Lima, s'ha limitat a defendre que un certamen musical així ha de garantir igualtat per a tots els participants, sense voler entrar en el resultat, i ha destacat que la resta de concursants "estan adquirint fama vagen o no a Eurovisió".