Vuelve el estilo 'preppy', la estética que conquistó a Lady Di y que no paramos de ver en Instagram

Las pasarelas, las grandes influencers de Instagram, las modelos y cantantes con más caché y las tiendas de ropa ya nos han avisado: el estilo preppy ha regresado. Este look de colegiala pijo que protagonizó las colecciones de las firmas más prestigiosas y se adueñó del vestuario de las series y películas más taquilleras de los 2000 ha vuelto para quedarse como una de las tendencias para este año.

No obstante, para entender por qué está de vuelta, hay que conocer sus orígenes. El look preppy nació hace casi un siglo en los campus de las prestigiosas universidades de la Ivy League en la costa este de los Estados Unidos, que formaban a la élite estadounidense. Sin embargo, no fue hasta la década de 1980 que se hizo increíblemente popular en todo el mundo.

Esta singular estética se basó en el éxito de The Official Preppy Handbook de Lisa Birnbach, en el que examinaba de forma irónica del estilo de vestir y de vida de los círculos nacidos en los clubs de campo. Muchas de las películas de John Hughes también ayudaron a impulsar la popularidad de esta tendencia, convirtiendo a los blazers extragrandes en una de las piezas icónicas de la élite de los 80.

Lady Di fue uno de los grandes referentes del estilo preppy de la época, con looks conservadores que dulcificaba gracias a la manera única que tenía de estilizarlos. Los cuadros, chalecos de punto, los mocasines masculinos, el tweed o los eternos jerséis sobre los hombros hicieron de la princesa de Gales un icono de esta estética.

El resurgimiento actual de esta moda se explica en parte por los reboots de series icónicas de la época, como Gossip Girl (basada en la vida de los estudiantes del Upper East Side), pero también por la fascinación de la generación Z por la ropa vintage, creando lo que conocemos como la estética old money, la evolución del preppy.

Esta nueva estética toma las prendas consagradas de su predecesor, como los blazer o los mocasines y los reinventan con nuevas siluetas, ya sea haciéndolas oversize o añadiéndoles plataformas. Básicos de colegiala como la falda de tablas se impregnan de una actitud rebelde, mientras que el típico chaleco se ha abierto camino en el vestuario actual en una versión más divertida y colorida.

Si bien es cierto que la fascinación por Lady Di en esta generación ha tenido un gran impacto en el regreso de este estilo, no es la única referente. En plataformas como TikTok también se ha hecho muy popular la actriz Alicia Silverstone en su icónico papel de Cher en Clueless, haciendo que vuelva a popularizarse el combo de calcetines hasta la rodilla y la falda corta plisada, aportando un toque de frescura estudiantil al traje de tres piezas con sus faldas escocesas, chalecos y blazers.

Por otro lado, la estética atemporal y juvenil de este estilo termina por justificar su nuevo renacimiento. Esta vez, los colores pastel son los grandes protagonistas, dejando los tonos tierra encerrados en el armario. La clave está en divertirse y jugar con los estampados, como mostró Moschino en su colección SS 22 Ready-to-Wear.

Desfile de la colección de Moschino SS 22 Ready-to-Wear. IMAXTREE

En España conocemos a la estética preppy como estilo pijo y una de sus grandes embajadoras es María Pombo. En su instagram, la influencer muestra cómo ha hecho suya esta tendencia y la actualiza con prendas modernas para que, aunque tenga ese toque vintage, no quede anticuado.

Esto lo consigue mezclando blazers de cuadros con tops y leggings, vestidos de mangas abullonadas y flores XXL con un corte mini, camisas vaqueras con cuello bobo o mezclando todas las prendas clásicas en un look completamente monocromático. La clave, como se puede ver, es el combinar lo clásico con las tendencias del momento.