El Govern trasladará este miércoles al Consejo Interterritorial, en el que participará la responsable de Salut Pública, Carmen Cabezas, la necesidad de que se adapten los protocolos de los centros educativos a la actual situación de la pandemia, con la desaceleración de la sexta ola y la eliminación de las restricciones.

Por ello, pedirán que se retiren las cuarentenas en las escuelas, a poder ser, a nivel estatal. Pero, en caso de que la propuesta catalana se desestime en la Interterritorial, "el Govern tirará adelante la medida igualmente", al contar con "la capacidad" para hacerlo "modificando los protocolos" en los centros educativos.

La propuesta catalana es que, con el contexto pandémico actual, "los escolares que no tengan ningún síntoma compatible con la Covid y que no sean positivos puedan asistir a clase con normalidad", con lo que desaparecerían las cuarentenas domiciliarias. "Este ha de ser un paso más de los que acompañe a la desaceleración de la sexta ola, pero todavía no será efectivo esta semana, aunque sí que será una realidad antes de que acabe el mes de febrero".

El ejecutivo catalán quiere dar tiempo a todos los actores implicados en la comunidad educativa, entre docentes, familias y centros, "para que tengan toda la información concreta" con la suficiente antelación.