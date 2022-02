18.000 familias de Barcelona están adheridas al Bono Social de Endesa, un 10% más que en 2020

Los últimos datos del informe que Endesa ha presentado este martes indican que más de 9.800 familias son vulnerables y cuentan con una rebaja del 60% en su factura de consumo eléctrico gracias al Bono Social, mientras que 8.300 son vulnerables severos y tienen una reducción del 70%.

Fruto de la aprobación del nuevo RDL 23/2021, del 26 de octubre, estos descuentos estarán vigentes hasta el 30 de abril de 2022. Después de esta fecha, los descuentos volverán a ser del 25% para los clientes vulnerables y del 40% para los vulnerables severos, tal como establece la normativa.

En comparación al año anterior (2020), el estudio indica que son 1.600 clientes más los que han podido beneficiarse de las ayudas establecidas por el bono social este 2021. Y si se tiene en cuenta la cifra total de asignaciones (18.174), un 60% han sido renovaciones y el 40% nuevas solicitudes.

Estos casos se clasifican dependiendo de su tipología y se desglosan de la siguiente manera: el 61% corresponde a personas en situación de vulnerabilidad según los criterios de renda, el 32% son familias numerosas, el 6% pensionistas y el 1% restante corresponde a colectivos especialmente afectados por la crisis económica derivada de la covid-19.

Endesa también explica en su informe que los clientes que se consideren vulnerables severos atendidos por los Servicios Sociales de la Administración y que, en consecuencia, se consideren en riesgo de exclusión social, no tendrán que hacerse cargo de la factura siempre y cuando la administración financie como mínimo el 50% del importe. Una vez los Servicios Sociales lo acrediten y se hagan cargo de esta parte, Endesa asumirá el otro 50% tal y como se establece en el Real decreto del Bono Social. De esta manera, los clientes no acumularán ninguna deuda sobre esta factura y no se les interrumpirá el suministro eléctrico.

Renovaciones Bono Social

Durante el primer trimestre del 2022, a 2.339 familias de Barcelona se les caducará el Bono. Para mantenerlo, tendrán que renovarlo y seguir acreditando que siguen cumpliendo los requisitos que el gobierno marca. Si no se renueva a tiempo, el beneficiario dejará de recibir el descuento en la factura tendrá que solicitarlo de nuevo.

Para tramitarlo se puede hacer a través de la App de Endesa (EnergiaXXI Bono Social), el correo electrónico bonosocial@eneriaxxi.com, asesoramiento telefónico (800 760 333), la web y por correo postal. Además, también se puede gestionar de forma presencial en los Puntos de Servicio y en las Oficinas comerciales de la empresa repartidas por el territorio catalán.