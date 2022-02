La emotiva felicitación de Lily Collins a su padre, Phil Collins: "Gracias por inspirarme"

Phil Collins y su hija, la prometedora actriz Lily Collins (Emily en París), no es que hayan tenido la mejor relación de la historia de Hollywood ni mucho menos. Pese a sus diferencias y a los baches atravesados desde la juventud de ella, siguen adelante en un intento de reconstruir su relación. Como prueba de ello está la felicitación de Lily a su padre, que ha cumplido 71 años este 30 de enero.

"Feliz cumpleaños, papá. Puede que ya no quepa en tus brazos ni me siente cómodamente en tus hombros, pero sigues abrazándome con fuerza cuando más lo necesito", ha expresado Lily Collins. Y es que, pese a todas las problemáticas, el amor hacia su padre sigue estando casi intacto. Un amor que, no obstante, se reconstruye sobre todo un recorrido de decepciones.

"Puede que no pasemos tiempo juntos tan a menudo, pero cuando estamos cara a cara, me ves de verdad. Puede que no siempre lo creas, pero confía en mí cuando te digo que, independientemente de la edad que tenga o de lo que me depare la vida, siempre te necesitaré", ha añadido.

La complicada relación tenía su origen en la separación del músico con la madre de Lily, Jill Tavelman, algo que no tardó en recorrer las portadas de los periódicos. Y es que el hombre anunció a su entonces esposa sobre su separación y deslealtad por un fax, cuando Lily solo tenía cinco años: "Estoy enfermo y cansado de tu actitud, Jill. No volveré el jueves. No espero que te parezca bien nada de lo que ha pasado. Eres tú quien se debe sentir ofendida de que deba elegir estar con otra persona".

"Tú eres la que tiene el maldito problema. Estoy enamorado de Orianne y deseo estar con ella. Amo a mi hija y volaré para verla cuando tenga un día libre durante la semana. Esto al menos nos mantiene a todos lo más felices posible, dada la situación", concluía en el mensaje.

Lily Collins fue creciendo y madurando de forma independiente, a pesar de una falta de apoyo paternal en su recorrido profesional. "Nunca llamó a un productor, a un director, a un agente, a nadie. Fue mi madre quien metió lo mejor del Hollywood en mi cabeza", aseguraba en una entrevista para El País, en 2017, fecha en la que publicaba una autobiografía (Unfiltered: No Shame, No Regrets, Just Me).

La intérprete ya comentaba sobre el origen de su complicada relación en este libro, donde alzaba bandera blanca: "Te perdono por no haber estado cuando te he necesitado y por no ser el padre que esperaba, por los errores que has cometido y, aunque parezca que es muy tarde, aún no lo es". Y ahora, con esta bonita imagen de su padre sosteniéndole cuando era pequeña, demuestra que todo va cambiando a mejor.

Con los sentimientos a flor de piel y una maduración del respeto propio y hacia Phil Collins, Lily ha dejado claro en su último post que todo esto quedó atrás: "Ya sea viéndote con orgullo en el escenario, o riendo juntos en casa jugando a trivial, siempre estaré agradecida por los momentos y recuerdos que compartimos".

Especialmente, ha agradecido por los momentos que ahora aprecia en su adultez, tras superar todas las problemáticas ocasionadas: "Gracias por inspirarme y apoyar a la mujer que soy hoy. Te quiero hasta la luna y de vuelta".

Un amor que también comparte su fiel compañero, Charlie McDowell, con quien se casó hace unos pocos meses y que no ha dudado en dejar su felicitación bajo la fotografía: "¡Os quiero a los dos! Feliz cumpleaños, Phil".