El Botànic carrega contra Mazón per recórrer el Fons de Cooperació: "Fa política amb els diners dels valencians"

"Per què Castelló i València no posen aquests problemes? Perquè no fan política; ell fa política amb els diners de tots els valencians", ha criticat el portaveu socialista en Les Corts, Manolo Mata, abans de la junta de síndics.

En concret, el PP va basar el seu recurs presentat aquest dilluns en què el Fons de Cooperació "obliga la Diputació d'Alacant a participar a parts iguals amb l'administració autonòmica i atenta contra l'autonomia financera de les diputacions provincials com a institució".

Per contra, Mata ha defès que els ajuntaments "sempre" han reivindicat aquest fons i ha acusat Mazón i al PPCV d'"allunyar-se de la governabilitat global". "Pretendre que hi ha una batalla que es diu Alacant i que la governa un senyor feudal és un error", ha avisat, la qual cosa veu com "una novetat en la vida política i en les relacions institucionals''.

També la portaveu adjunta de Compromís Aitana Mas ha atribuït el recurs dels 'populars' al fet que "el PP de Mazón està en campanya electoral", la qual cosa al seu juí demostra que "necessita tindre un focus d'atenció i que s'amplifique el seu discurs".

Com a alacantina, Mas ha denunciat el "bloqueig sistemàtic de la Diputació" al fons i s'ha preguntat si Mazón es dedica a ser president del PPCV o de la corporació provincial. "Cada dos per tres ho tenim ací, ell està cobrant com a president de la Diputació i amb aquest recurs no està treballant pels municipis", ha recalcat.

La síndica d'UP, Pilar Lima, ha resumit que "a Mazón li encanten les polítiques 'antitot'" quan ha defès que el fons dona autonomia als ajuntaments per a sufragar els servicis públics. Ha insistit que el repartiment siga objectiu i no hi haja tracte de favor per afinitat política perquè seria "una forma de corrupció".

CS DEMANA DEIXAR EL "PROTAGONISME"

Entre l'oposició, la portaveu de Ciutadans -partit que governa en la Diputació al costat del PP-, Ruth Merino, ha cridat a apostar pel consens i donar suport als municipis "fora dels interessos partidistes", rebutjant la "lluita de poder entre els dos partits del bipartidisme". "És una qüestió d'asseure's i d'oblidar-se del protagonisme i dels titulars", ha recomanat.

I de Vox, la seua síndica, Ana Vega, ha coincidit amb el PP en què "hi ha aspectes d'inconstitucionalitat" en el fons, encara que ha recordat que el seu partit està en contra de les institucions autonòmiques. Dit açò, ha assegurat que "aquestes guerres institucionals tenen més de teatre que d'una altra cosa: És una guerra entre Ximo Puig -president de la Generalitat i líder del PSPV- i Mazón per veure qui es posiciona com a president".