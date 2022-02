Detingut un jove per estafar 400 euros a un altre amb una 'app' de pagament per mòbil després de sopar junts

La víctima havia sopat a la fi de desembre amb uns amics i amb el sospitós, a qui va conéixer en eixe moment. Aquest últim li va facilitar un número de telèfon per a ingressar-li 25 euros d'eixe sopar per mitjà de l''app', encara que l'afectat li va abonar 225 euros per error, després del que va sol·licitar la devolució de la diferència, informa Prefectura.

Encara que l'arrestat va afirmar que li donaria els 200 euros, no ho va fer. És més, suposadament es va aprofitar de la falta de perícia de la víctima en l'ús de l'aplicació per a, en lloc de retornar-li els diners, sol·licitar-li el pagament d'altres 200 euros, una petició que l'altre va acceptar per desconeixement.

D'aquesta manera, el sospitós va sumar al seu compte un total de 425 euros. Després de les investigacions, els policies van esbrinar que el telèfon on la víctima enviava els pagaments estava a nom d'un home que no hauria sigut l'autor dels fets, sinó un altre amic seu i company de pis.

El número de telèfon, no obstant açò, sí estava associat al compte bancari del sospitós. Per tot açò, aquest jove va ser localitzat i detingut com a presumpte autor dels delictes d'apropiació indeguda i estafa. Compta amb antecedents i ja ha passat a disposició judicial.