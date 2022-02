L'Ajuntament de València subvenciona amb 4.000 euros un projecte per a visibilitzar el futbol femení

Sobre aquest tema, la regidora d'Igualtat i Polítiques de gènere i LGTBI, Lucía Beamud, ha destacat que "aquesta iniciativa, que es desenvolupa en els Poblats Marítims, "fa valdre a les dones en l'esport, i donar referents per a poder practicar-lo en una exposició fotogràfica i una ruta cultural esportiva de barri".

El projecte 'Marcando goles a la desigualdad', impulsat per l'associació Cabañal revive tejiendo redes", també contempla l'educació en els valors de l'esport com la igualtat, el respecte, la cohesió, la superació individual i col·lectiva, la perseverança, la inclusió, l'esportivitat i l'autoestima. "Contribueix per a caminar cap a una societat més igualitària i més justa, que és cosa de totes i de tots", ha sintetitzat.

Per açò, ha explicat que des de l'Ajuntament es propicia el fet que cada vegada hi haja més associacions amb propostes que caminen cap a aquesta realitat efectiva i real entre hòmens i dones en la ciutat, i hem augmentat les subvencions i ajudes per a fer realitat aquestes iniciatives".

"Volem incentivar aquests projectes en cada barri i poble que creen una xarxa feminista i còmplice cap a projectes d'igualtat i, d'aquesta manera també vam crear barri i xarxes de comunitat que són tan necessàries per a projectar aquesta societat igualitària i justa que defèn l'equip de govern local", ha manifestat Beamud.

Aquest programa va començar al novembre de 2020, i que es desenvoluparà, fins a juny de 2021, en diferents etapes, amb la participació del Club de Futbol Femení El Marítim, el Club de Futbol Femení Cabañal- Canyamelar i altres actors del barri.

L'objectiu de totes les accions és "sensibilitzar i conscienciar a través de les diferents activitats en les quals les protagonistes, que són les dones futbolistes, expliquen les seues vivències i experiències". "Volem contribuir a la conscienciació de la realitat del futbol femení lliure d'estereotips sense discriminació i motivant a les noves generacions en la pràctica del futbol femení sense barreres", ha emfatitzat.

Beamud ha destacat que el cartell del projecte "és una il·lustració original que descriu a una dona en el moment de marcar un gol a l'equipe adversari que, és la 'desigualtat', i simbolitza la lluita activa i dinàmica de les dones per la igualtat"; i ha detallat que algunes activitats del projecte com per exemple els "Jocs Per a Xiquets en el Camp de Futbol Malva-rosa", "amb un cartell informatiu imprés i repartit en els locals i espais referents en els barris i difusió en xarxes socials per a aconseguir la màxima participació en l'esdeveniment del veïnat".

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIA

D'altra banda, la Biblioteca Municipal Casa de la Reina 85, "referent cultural d'importància en els barris, on es realitzen nombroses activitats", albergarà del 7 al 25 de juny, entre altres actes una exposició fotogràfica amb una selecció de 42 fotografies d'entrenaments i partits de futbol femení.

Aquesta exposició enllaça amb la Ruta Esportiva i Cultural, "una acció més per a visibilitzar a les protagonistes, a les dones en el futbol femení, involucrant el veïnat en el seu compromís amb l'esport femení de llarga tradició en els seus barris, amb l'objectiu de treballar els estereotips de sexe-gènere en el futbol, així com la discriminació del col·lectiu LGTBI en les organitzacions esportives i educatives".