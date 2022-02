Los peligros del invierno para nuestros perros, desde la hipotermia hasta el aumento de peso

Tener como compañero a un perro requiere de una serie de obligaciones como sacarlo a pasear unas tres veces al día independientemente de que llueva, haga frío o acabe de caer una gran nevada. Extremar las precauciones en estas circunstancias es muy importante, ya que a veces podemos olvidarnos de los peligros del invierno para las mascotas que, en ocasiones, pueden ser graves.

La hipotermia, un peligro que hay que controlar

La hipotermia es uno de los peligros del invierno para las mascotas que se debe vigilar. Desde la Real Sociedad Canina España (RSCE) y de The Kennel Club informan de que hay que ponerles alguna prenda de abrigo que no les apriete. Asimismo, las mascotas deben permanecer en casa si no están de paseo (que debe ser corto), como aconsejan desde el Hospital Veterinario Donostia.

Además, no todos los perros soportan las mismas temperaturas. Las razas más grandes tienen una tolerancia mayor a las bajas temperaturas, mientras que la tolerancia de las razas pequeñas es menor. Si el perro se muestra apático o respira con dificultad hay que ponerlo a cubierto cuanto antes. La Dirección General para los Derechos de los Animales compartió hace varias semanas este gráfico que es interesante tenerlo en cuenta hasta que acabe el invierno.

La congelación es frecuente en lugares donde nieva

Otro de los peligros del invierno para las mascotas es la congelación. Si bien algunas personas les ponen protectores en las patas a sus perros para evitar que el frío les pueda afectar, conviene tener presente que estos son necesarios en lugares en los que nieva o hay hielo. Por lo tanto, siempre hay que prestar atención a cómo se encuentran las patas de nuestros fieles compañeros.

La Real Sociedad Canina España (RSCE) y de The Kennel Club explican que si el perro empieza a gemir, se detiene y no quiere caminar más o comienza a levantar las patas como si el suelo quemase, es importante llevarlo a casa y ponerle un protector para las patas. Además, este también les protegerá de la sal en las carreteras o vías públicas que les puede causar irritación en las patas.

Incremento de peso debido al frío

A las mascotas les ocurre lo mismo que a nosotros. A causa del frío, el cuerpo demanda más calorías y esto puede hacer que aumenten de peso. Debemos tener en cuenta que esto no es positivo. Los problemas respiratorios, cardiovasculares o enfermedades como la artritis pueden aparecer debido a un incremento en el peso. Por lo tanto, hay que tomar ciertas medidas.

La primera es reducir la ingesta de alimento. Esto no quiere decir que haya que suprimir comidas, pero sí poner menos cantidad de la habitual. Asimismo, conviene jugar más dentro de casa. Si bien los paseos son más cortos en invierno debido al riesgo de congelación e hipotermia, dentro del hogar se puede aumentar el tiempo de juego para prevenir el aumento de peso.

Cuidar de nuestras mascotas cuando llega el invierno es fundamental para evitar todos los peligros que esta estación puede suponer para ellas. Aunque haya que hacer algunos cambios como ponerles algo de abrigo, sacarlos menos tiempo, reducir la ingesta de comida y jugar más dentro de casa, al final, todo esto es por su bien. Así, podrán superar el invierno sin ningún problema.