El cinema coreà contemporani s'instal·la en La Filmoteca de València amb un cicle de tres títols

El cicle, realitzat en col·laboració amb el Centre Cultural Coreà s'iniciarà aquest dimecres, 2 de febrer, a les 18.00 hores, amb la projecció de 'Dark figure of crime' (2018), de Kim Tae-gyun.

Es tracta d'un thriller criminal, basat en fets reals, sobre la ferotge confrontació psicològica entre un detectiu del departament de narcòtics i un assassí que confessa haver comès múltiples assassinats.

La pel·lícula, que va obtindre nombrosos premis en festivals de cinema asiàtic i va ser un èxit de taquilla a Corea del Sud, podrà tornar a veure's el diumenge 6 de febrer, a les 20.00 hores.

El divendres 11 de febrer, a les 18.00 hores, i el dissabte 12 de febrer, a les 20.15 hores, la Filmoteca projecta 'El hombre del presidente' (2020), de Woo Min-ho. La pel·lícula va ser la més vista a Corea del Sud en 2020, a més de ser seleccionada per a representar al seu país en els Oscar de 2021.

Guanyadora del premi a la millor cinta per l'Associació Coreana de Crítics de Cinema en 2020, es tracta d'un thriller polític basat en els últims quaranta dies de vida del totpoderós i autoritari president coreà Park Chung-hee, abans de ser assassinat a l'octubre de 1979 pel director de la Central d'Intel·ligència Coreana.

El dimecres 16 de febrer, a les 18.00 hores, i el divendres 18 de febrer, a les 20.30 hores, la Filmoteca projecta 'Kim Ji-young: born 1982' (2019), òpera primera de l'actriu Kim Do-young. Es tracta d'un drama familiar i un al·legat contra el masclisme en la societat sud-coreana que s'ha convertit en un referent actual del feminisme a Corea del Sud. La pel·lícula ha sigut aclamada per la crítica en el seu país i ha obtingut nombrosos reconeixements en festivals de cinema a Àsia.

NOVEL·LA D'ÈXIT

Basada en la novel·la homònima de l'escriptora sud-coreana Cho Nam-Joo, la pel·lícula explica la història de Kim Ji-young, una dona de trenta anys que està casada, té una filla i troba moltes dificultats per a trobar una ocupació.

Com a tantes altres dones, pateix la discriminació en la llar, l'escola i el treball. Un dia comença a actuar de manera estranya, aparentment posseïda per la seua mare i la seua àvia mortes.

L'obra està protagonitzada per Jung Yu-la meua i Gong Yoo, dos intèrprets molt populars en el seu país que ja van compartir protagonisme en dos grans èxits del cinema coreà de l'última dècada, 'Silenced' (2011) i 'Train to Busan' (2016). Gong Yoo també és conegut per la seua participació en la reeixida sèrie 'El juego del calamar' (2021).