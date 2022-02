La Universitat de València s'incorpora a l'Acadèmia Internacional de Doctorat en Intel·ligència Artificial

La UV està representada en aquesta entitat pel catedràtic d'Enginyeria Electrònica i investigador de l'Image Processing Laboratory (IPL) Gustau Camps-Valls.

Fundada al novembre de 2021, AIDA naix de la iniciativa de les quatre majors xarxes d'excel·lència en Intel·ligència Artificial d'Europa -ICT-48 AI4Mitjana, ELISE, HumanE-AI NET i TAILOR- i del projecte VISION, ha explicat la Universitat de València.

L'entitat compta amb 67 entitats associades entre universitats, centres d'investigació i empreses. Entre les seues principals funcions destaquen la coordinació de les activitats educatives i de formació de doctorat/postdoctorado en Intel·ligència Artificial (IA) dels seus socis, la creació d'un intercanvi interuniversitari d'actius en aquest nivell educatiu, i l'acreditació i reconeixement de crèdits d'educació de doctorat en IA.

Coordinada per la Universitat Aristòtil de Tessalònica (Grècia), AIDA té per objectius aconseguir massa crítica suficient per a impactar en el camp educatiu de la Intel·ligència Artificial, en la millora de la mà d'obra de la indústria i en el tractament de reptes socials com, per exemple, la lluita contra la desinformació o la provisió d'una IA centrada en l'ésser humà.

Així mateix, pretén garantir l'autonomia estratègica europea de la Intel·ligència Artificial, reforçant els seus actius i donant suport a la seua comunitat investigadora.

"El ventall d'aplicacions de la Intel·ligència Artificial és enorme. Va des de la robòtica i la medicina personalitzada fins a l'anàlisi de dades complexes en ciències socials, física de l'energia, medi ambient o clima, entre uns altres", ha assenyalat el catedràtic Gustau Camps-Valls, coordinador del grup de Processament d'Imatges i Senyals (ISP) en l'IPL.

"ÉS URGENT"

"Europa ha d'aprofitar les capacitats educatives de primer nivell per a crear la pròxima generació de científics excel·lents en l'anàlisi de dades i la IA. Açò és urgent perquè l'adopció i el desplegament de la IA siguen una realitat, així com per a assegurar un impacte real en la vida de les persones", ha subratllat el catedràtic.