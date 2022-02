Las protestas por la falta de atención personal en los bancos aumentan cada día y, cansados de no entender las máquinas a las que nos vemos enfrentados cada día para poder hacer cualquier gestión, los más mayores han decidido rebelarse y exigir que los empleados de banca atiendan sus peticiones.

Tras la exitosa campaña de recogida de firmas de Carlos para reclamar la atención personal en los bancos, llegó la denuncia de Amparo, que aseguró que una empleada había intentado cobrarle dos euros por atenderla en la ventanilla. Por ello, en El programa de Ana Rosa han decidido contar con la participación de Juan José Paredes, empleado de banca, para ofrecer la opinión de los que están 'al otro lado' de estas protestas.

Durante su conversación con Ana Terradillos, Juan José ha trasladado su comprensión con el problema que denuncian las personas mayores, aunque no ha olvidado que las personas que trabajan en la banca también son "damnificados de la digitalización": "Estamos siendo despedidos por miles en diversas áreas del sector financiero, precisamente porque las empresas aducen como un motivo de justificación que la digitalización de la menor operativa que se lleva a cabo en las oficinas es una razón para llevar a cabo despidos por miles".

Paredes ha señalado que, además de llevar mal la posibilidad de ser despedidos en cualquier momento, tienen que lidiar con los problemas que presentan los clientes con los cajeros automáticos. El empleado ha explicado, además, que tienen "recomendaciones" de derivar a los clientes a las aplicaciones móviles o los cajeros en lugar de atenderlos personalmente.

Por su parte, Ana Terradillos ha agregado que, aunque la banca sea un servicio esencial, "no es una ONG", a lo que Juan José Paredes ha añadido que el servicio financiero "no es un servicio público, sino un servicio esencial", aunque "quizá no se les ha reconocido tanto como a los cajeros de supermercados u otros trabajadores".