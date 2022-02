Cvirus.- El Congrés decideix aquest dimarts si convalida el decret sobre l'ús obligatori de mascaretes en exteriors

L'Executiu va decidir apurar els terminis per a la convalidació d'aquesta norma amb la finalitat de lligar-se els suports necessaris. La Constitució dona un termini de 30 dies hàbils perquè la Cambra ratifique els decrets llei, que estan vigents des de la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), però si no reben l'aval del Ple del Congrés, queden derogats.

Així les coses, el Congrés ha de pronunciar-se sobre el relatiu a les mascaretes com a màxim hui dia 1 de febrer. Per açò el debat s'ha inclòs en l'ordre del dia del Ple del dimarts, a última hora de la vesprada, i no s'ha pogut esperar a debatre-ho el dijous, quan tradicionalment es discuteixen les iniciatives d'aquest tipus, i quan, de fet, es debatran altres dos, entre ells el relatiu a la reforma laboral.

PP, VOX I Cs NO DONEN SUPORT

D'antuvi, el PP ja va avançar que no pensa donar suport al decret i Vox i Ciutadans ja van avançar el seu rebuig a la tornada de les mascaretes, una posició a la qual es preveu se sumen Fòrum Astúries i Unió del Poble Navarro. I, entre els habituals socis parlamentaris del Govern, ERC, PNB i EH Bildu, prefereixen reservar-se el sentit del seu vot.

La imposició de la mascaretes a l'aire lliure encara sense distància de seguretat també va rebre crítiques de formacions com Compromís i Més País, que podrien optar per l'abstenció, igual que altres socis habituals del Govern, segons han avançat a Europa Press fonts parlamentàries.

I és que la de les mascaretes no és l'única mesura que s'inclou en la norma que el Congrés debatrà el dimarts, ja que el decret conté sengles disposicions sobre altres assumptes davant els quals es difícil votar 'no'.

METGES EXTRACOMUNITARIS

La primera faculta als professionals de la medicina i la infermeria jubilats però contractats en centres sanitaris públics i privats amb motiu de la pandèmia a poder compatibilitzar eixes tasques amb la seua pensió durant tot aquest any. Així mateix, permet de forma temporal i transitòria, contractar especialistes en Ciències de la Salut amb títulación obtinguda fora de la UE.

Però, a més, el decret llei preveu l'actualització de l'IPC de les pensions no contributives, mínimes o de viudetat, entre unes altres, mitjançant un únic pagament que els beneficiaris hauran de percebre abans de l'1 d'abril d'enguany.